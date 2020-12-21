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Главная Новости Общество наука и обучение На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята
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На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята

Фотографии малышей завораживают

сегодня, 18:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

На станции украинской антарктической экспедиции имени Академика Вернадского на День Святого Николая случилось маленькое чудо. На участке ответственности экспедиции родились первые в этом сезоне пингвинята. Всего вылупилось трое малышей — двойня появилась у одной пары и один птенец у другой. 

На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята

Ученые-орнитологи рассказывают, что сейчас малыши покрыты серым пухом, но со временем они поменяют расцветку на черно-белую. Это произойдет приметно через полтора месяца. На данный момент птенцы, как и любые новорожденные находятся в гнездах, в котором мама и папа по очереди обеспечивают малышей пищей. Выходить из гнезда птицы смогут уже буквально через 20-30 дней.

Подписчики страницы украинской антарктической экспедиции назвали рождение малышей Чудо на Николая. В комментариях появилось много вопросов по поводу жизни арктических жителей, на которые работники экспедиции с удовольствием давали полные и интересные ответы. 

На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята - фото 2
На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята - фото 3
На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята - фото 4
На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята - фото 5

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Источник: https://www.facebook.com/300334710176413/posts/1552495748293630/
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