На День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо - появились первые в этом году пингвинята

Язык
Coinspot 21.12.2020
BTC/USD
23146.04
ETH/USD
614.99
LTC/USD
107.84
НБУ 21.12.2020
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
На станции украинской антарктической экспедиции имени Академика Вернадского на День Святого Николая случилось маленькое чудо. На участке ответственности экспедиции родились первые в этом сезоне пингвинята. Всего вылупилось трое малышей — двойня появилась у одной пары и один птенец у другой.
Ученые-орнитологи рассказывают, что сейчас малыши покрыты серым пухом, но со временем они поменяют расцветку на черно-белую. Это произойдет приметно через полтора месяца. На данный момент птенцы, как и любые новорожденные находятся в гнездах, в котором мама и папа по очереди обеспечивают малышей пищей. Выходить из гнезда птицы смогут уже буквально через 20-30 дней.
Подписчики страницы украинской антарктической экспедиции назвали рождение малышей Чудо на Николая. В комментариях появилось много вопросов по поводу жизни арктических жителей, на которые работники экспедиции с удовольствием давали полные и интересные ответы.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото. Здесь подобраны именно такие перлы. Эти пушистые преступники вызовут у вас улыбку!
Кроме того, порталу стало известно, что грациозности кошек могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. Фотографируя кошек, не нужно делать десяток кадров, подыскивая удачную позу, ракурс или освещение, потому что кошки в любое время дня и ночи и время года прекрасны. А фотографии ниже только подтверждают эту аксиому.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости