kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19157.77

ETH/USD

585.35

LTC/USD

81.36

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе
commentss НОВОСТИ Все новости

Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе

Мы сделали для вас подборку фотографий кошек, при взгляде на которых настроение поднимется на целый день

сегодня, 22:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Бесспорно, кошки одни из самых прекрасных созданий на планете Земля. Особенно если они здоровы, ухожены и любимы нами, их людьми. Их грациозности могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. Фотографируя кошек, не нужно делать десяток кадров, подыскивая удачную позу, ракурс или освещение, потому что кошки в любое время дня и ночи и время года прекрасны. А фотографии ниже только подтверждают эту аксиому.

Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе

Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 2
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 3
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 4
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 5
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 6
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 7
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 8
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 9
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 10
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 11
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 12
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 13
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 14
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 15
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 16
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 17
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 18
Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе - фото 19

Ранее "Комментарии" писали о том, что дружбу и благосклонность кошек нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. В младенчестве она согреет его своим телом и успокоит мурчанием, а в более взрослом возрасте ребенка четко научит границам дозволенности по отношению к животным, в нужный момент куснув или несильно, но чувствительно показав когти. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А фотографии пар, состоящих из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливают своей теплотой и очарованием!

Кроме того, портал публиковал фотографии самых дорогих кошек мира. Их цена варьируется до сорока тысяч долларов США, а красота этих созданий необыкновенна, а иногда пугающая. Вашему вниманию представлены десять фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://4tololo.ru/19-koshek-modeley-kotorye-znayut-kak-prinyat-pravilnuyu-pozu-i-vyprosit-edu-odnim-lish-vzglyadom
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ