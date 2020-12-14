Семнадцать фото кошек, которым впору работать в модельном бизнесе

Бесспорно, кошки одни из самых прекрасных созданий на планете Земля. Особенно если они здоровы, ухожены и любимы нами, их людьми. Их грациозности могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. Фотографируя кошек, не нужно делать десяток кадров, подыскивая удачную позу, ракурс или освещение, потому что кошки в любое время дня и ночи и время года прекрасны. А фотографии ниже только подтверждают эту аксиому.

Ранее "Комментарии" писали о том, что дружбу и благосклонность кошек нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. В младенчестве она согреет его своим телом и успокоит мурчанием, а в более взрослом возрасте ребенка четко научит границам дозволенности по отношению к животным, в нужный момент куснув или несильно, но чувствительно показав когти. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А фотографии пар, состоящих из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливают своей теплотой и очарованием!

Кроме того, портал публиковал фотографии самых дорогих кошек мира. Их цена варьируется до сорока тысяч долларов США, а красота этих созданий необыкновенна, а иногда пугающая. Вашему вниманию представлены десять фото самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые.









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