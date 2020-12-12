Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает

Собаки, по мнению многих, лучшие друзья человека. Тут невозможно не согласиться, потому что более преданного создания не найти – собаки с тобой везде и всегда, не завися от твоего настроения и характера. Она прощает тебе твою невнимательность, а иногда даже агрессию. Собака – шикарный компаньон и отличная нянька для маленьких детей. Она простит ребенку его неумелое отношение по отношению к своей персоне, терпя иногда даже боль, которую ненароком может причинить человеческий детеныш.

Но кошки… их дружбу и благосклонность нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. В младенчестве она согреет его своим телом и успокоит мурчанием, а в более взрослом возрасте ребенка четко научит границам дозволенности по отношению к животным, в нужный момент куснув или несильно, но чувствительно показав когти. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А пара, состоящая из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливает своей теплотой и очарованием!





Ранее "Комментарии" публиковали 10 фотографий самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые. Кроме того, порталу стало известно, что иногда элементарные детские капризы могут спровоцировать взрослых на агрессию, которая приведет к лишним конфликтам и обидам, и увеличит пропасть между родными людьми. Поэтому психологи предлагают несколько простых, но действенных советов, которые помогут обойти ссоры стороной. Об этом в материале "Комментариев".









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