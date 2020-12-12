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Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает

Кошки и дети - какое зрелище может быть еще милее

сегодня, 00:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Собаки, по мнению многих, лучшие друзья человека. Тут невозможно не согласиться, потому что более преданного создания не найти – собаки с тобой везде и всегда, не завися от твоего настроения и характера. Она прощает тебе твою невнимательность, а иногда даже агрессию. Собака – шикарный компаньон и отличная нянька для маленьких детей. Она простит ребенку его неумелое отношение по отношению к своей персоне, терпя иногда даже боль, которую ненароком может причинить человеческий детеныш.

Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает

Но кошки… их дружбу и благосклонность нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. В младенчестве она согреет его своим телом и успокоит мурчанием, а в более взрослом возрасте ребенка четко научит границам дозволенности по отношению к животным, в нужный момент куснув или несильно, но чувствительно показав когти. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А пара, состоящая из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливает своей теплотой и очарованием!

Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 2
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 3
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 4
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 5
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 6
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 7
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 8
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 9
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 10
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 11
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 12
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 13
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 14
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 15
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 16
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 17
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 18
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 19
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 20
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 21
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 22
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 23
Двадцать фотографий, доказывающие, что ребёнку нужен кот - их очарование и теплота зашкаливает - фото 24


Ранее "Комментарии" публиковали 10 фотографий самых дорогих кошек — кроме безумной цены, они еще и невероятно милые. Кроме того, порталу стало известно, что иногда элементарные детские капризы могут спровоцировать взрослых на агрессию, которая приведет к лишним конфликтам и обидам, и увеличит пропасть между родными людьми. Поэтому психологи предлагают несколько простых, но действенных советов, которые помогут обойти ссоры стороной. Об этом в материале "Комментариев".




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Источник: https://4tololo.ru/content/8592
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