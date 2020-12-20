Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры

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Дмитрий Симоненко
Котики прослыли милыми, мирными, ласковыми созданиями. Не зря же умоляющий взгляд друга мультипликационного героя Шрека Кота в сапогах стал мемом везде и всегда. Мурлыки очаровывают буквально с первого взгляда, их способность влюблять в себя сравнима с магией волшебников, а их милота зашкаливает.
Но иногда этим усатым-полосатым надоедает быть паиньками. Их внутреннее "я" в какой-то момент берет ум животного в оборот и проявляется та самая сторона, которую хозяин кота как-то и не планировал встречать, беря домой милашку-пушистика.
"Комментарии" сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото. Здесь подобраны именно такие перлы. Эти пушистые преступники вызовут у вас улыбку!
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