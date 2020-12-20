Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры

Котики прослыли милыми, мирными, ласковыми созданиями. Не зря же умоляющий взгляд друга мультипликационного героя Шрека Кота в сапогах стал мемом везде и всегда. Мурлыки очаровывают буквально с первого взгляда, их способность влюблять в себя сравнима с магией волшебников, а их милота зашкаливает.

Но иногда этим усатым-полосатым надоедает быть паиньками. Их внутреннее "я" в какой-то момент берет ум животного в оборот и проявляется та самая сторона, которую хозяин кота как-то и не планировал встречать, беря домой милашку-пушистика.

"Комментарии" сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото. Здесь подобраны именно такие перлы. Эти пушистые преступники вызовут у вас улыбку!

Ранее "Комментарии" писал о том , что дружбу и благосклонность кошек нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А пара, состоящая из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливает своей теплотой и очарованием!

Кроме того, порталу стало известно , что бесспорно, кошки одни из самых прекрасных созданий на планете Земля. Особенно если они здоровы, ухожены и любимы нами, их людьми. Их грациозности могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. А фотографии ниже только подтверждают эту аксиому.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!