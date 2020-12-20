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Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры

Коты всегда кажутся очень милыми существами. На первый взгляд

20 декабря 2020, 23:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Котики прослыли милыми, мирными, ласковыми созданиями. Не зря же умоляющий взгляд друга мультипликационного героя Шрека Кота в сапогах стал мемом везде и всегда. Мурлыки очаровывают буквально с первого взгляда, их способность влюблять в себя сравнима с магией волшебников, а их милота зашкаливает. 

Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры

Но иногда этим усатым-полосатым надоедает быть паиньками. Их внутреннее "я" в какой-то момент берет ум животного в оборот и проявляется та самая сторона, которую хозяин кота как-то и не планировал встречать, беря домой милашку-пушистика. 

"Комментарии" сделали подборку фотографий, на которых котиков удалось застукать на месте преступления и зафиксировать этот момент на фото. Здесь подобраны именно такие перлы. Эти пушистые преступники вызовут у вас улыбку!

Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 2
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 3
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 4
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 5
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 6
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 7
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 8
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 9
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 10
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 11
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 12
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 13
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 14
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 15
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 16
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 17
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 18
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 19
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 20
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 21
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 22
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 23
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 24
Кошки - правдивые фото, в которых отражена вся суть их натуры - фото 25
Ранее "Комментарии" писал  о том, что дружбу и благосклонность кошек нужно завоевать, не говоря уже о любви. И если кошка стала хозяйкой вашей семьи, можно считать, что вы получили лучшего воспитателя для вашего малыша. А еще кошки сами по себе красивые и милые создания. А пара, состоящая из человеческого ребенка и кошки просто зашкаливает своей теплотой и очарованием!
Кроме того, порталу стало известно, что бесспорно, кошки одни из самых прекрасных созданий на планете Земля. Особенно если они здоровы, ухожены и любимы нами, их людьми. Их грациозности могут позавидовать даже наиболее успешные представительницы модельного бизнеса, ведь этим прекрасным созданиям не нужно прибегать к таким ухищрениям, как профессиональный макияж и к редактированию внешности с помощью компьютерных программ типа Lightroom и Photoshop. А фотографии ниже только подтверждают эту аксиому.


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Источник: https://mimimetr.me/samye-pravdivye-foto-v-kotoryh-otrazhena-vsya-sut-koshachej-natury/?fbclid=IwAR2g51sg7PfooppLFq691y6_yiPEPDLZD1AVCcohG88Qn_PnmHB6pP5wpQU
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