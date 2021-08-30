Можно ли возродить динозавров как в «Парке Юрского периода»

Многие задаются вопросом, а можно ли на самом деле воскресить динозавров с помощью их ДНК, как это сделали ученые в научно-фантастическом фильме "Парк Юрского периода"? Американский исследователь Уильям Осич дал ответ.

Можно ли воскресить динозавров / Фото: 1zoom

Ученый говорит, что вернуть к жизни доисторических животных с помощью их ДНК возможно, но существует ряд сложностей. В первую очередь, нужно знать, что ДНК легче добыть из мягких тканей животных, то есть кровеносных сосудов, нервов, мышц, а от динозавров у нас остались только окаменелости (кости, зубы), а мягкие ткани давно разложились. А из окаменелостей добить материал очень сложно, поскольку молекулы ДНК со временем распадаются.

Исследования показывают, что на их распад в конечном итоге уходит примерно 7 миллионов лет. А последний динозавр умер в конце мелового периода, то есть более 65 миллионов лет назад. Это значит, что даже с использованием новых технологий, которые доступны ученым сегодня, воскресить динозавра по его ДНК невозможно.

При этом Уильям Осич отметил, что даже если в будущем ученым удастся восстановить фрагменты ДНК динозавров, но воссоздать полноценное животное не получится. Исследователям придется объединять фрагменты доисторических существ с каким-то другим животным, чтобы получить живой организм. То есть, это будет не динозавр, в гибрид.

Напомним, что в Аргентине были обнаружены останки животного, которое, по предположениям ученых, могло быть самым большим животным, когда-либо ходившим по Земле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно ученые обнаружили новый вид динозавров.

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