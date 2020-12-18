Похож на курицу: ученые обнаружили новый вид динозавров

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Павел Зинченко
Был обнаружен новый единственный в своем роде динозавр с пушистой гривой и похожими на перья плечевыми лентами. Окаменелость была обнаружена группой международных ученых в формации Крато в Бразилии и является первой находкой такого рода в этой области.
ФОТО: Daily Mail
Ученые считают, что новый динозавр, которого назвали Ubirajara jubatus, что означает "властелин пера", жил около 110 миллионов лет назад и был размером с курицу. Используя специальное рентгеновское оборудование, исследователи обнаружили, глядя на его окаменелости, что у Ubirajara jubatus есть пушистая грива и длинные ленты, известные как "прото-перья", выходящие из его плеч.
Эти плечевые ленты не являются чешуей, мехом или перьями и считаются уникальными для динозавра. Каждая лента имеет небольшой острый гребень, идущий по середине. Ученые считают, что грива динозавра управлялась его мускулами, что позволяло поднимать и опускать ее, подобно тому, как дикобраз поднимает шипы, когда чувствует угрозу.
Как сообщало издание "Комментарии", ученые заявили, что динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида.
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