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Похож на курицу: ученые обнаружили новый вид динозавров

Уникальный динозавр с пушистой гривой был обнаружен в формации Крато в Бразилии

сегодня, 18:27
Автор:

Павел Зинченко

Был обнаружен новый единственный в своем роде динозавр с пушистой гривой и похожими на перья плечевыми лентами. Окаменелость была обнаружена группой международных ученых в формации Крато в Бразилии и является первой находкой такого рода в этой области.

Похож на курицу: ученые обнаружили новый вид динозавров

ФОТО: Daily Mail

Ученые считают, что новый динозавр, которого назвали Ubirajara jubatus, что означает "властелин пера", жил около 110 миллионов лет назад и был размером с курицу. Используя специальное рентгеновское оборудование, исследователи обнаружили, глядя на его окаменелости, что у Ubirajara jubatus есть пушистая грива и длинные ленты, известные как "прото-перья", выходящие из его плеч.

Эти плечевые ленты не являются чешуей, мехом или перьями и считаются уникальными для динозавра. Каждая лента имеет небольшой острый гребень, идущий по середине. Ученые считают, что грива динозавра управлялась его мускулами, что позволяло поднимать и опускать ее, подобно тому, как дикобраз поднимает шипы, когда чувствует угрозу.

"Что особенно необычно в этом чудовище, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких лент по обе стороны от его плеч, которые, вероятно, использовались для демонстрации, для привлечения партнера, взаимодействия, соперничества между самцами или отпугивания врагов. Учитывая его яркость, мы можем представить, что динозавр, возможно, осуществлял сложные танцы, чтобы продемонстрировать свои возможности самкам", — сообщил профессор Мартилль, входивший в исследовательскую группу.

Как сообщало издание "Комментарии", ученые заявили, что динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида.


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Источник: https://www.bbc.co.uk/newsround/amp/55349709
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