Ученые заявили, что динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида

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Любовь Блажко
Известно, что существовала гипотеза о том, что динозавры вымерли бы и без падения метеорита. Но, как выяснилось, ее правдивость оказалась ложной, потому что огромные ящеры вовсе не собирались умирать. Соответствующая статья об этом опубликована в издании Royal Society Open Science.
Динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида. Фото: unsplash
Так, специалистам из Университета Бата в Британии удалось выяснить, что не случись бы падение гигантского астероида примерно 66, 5 миллионов лет тому назад, то динозавры могли бы жить и сегодня.
Эксперты также поделились, что главная опасность, которая могла угрожать ящерам – пробелы в генеалогических деревьях. Тем не менее новая информация позволяет предполагать, что они спокойно существовали до падения на Землю фатального астероида.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества. Динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни.
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