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Ученые заявили, что динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида

Гипотеза ученых оказалась неверной

сегодня, 15:11
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что существовала гипотеза о том, что динозавры вымерли бы и без падения метеорита. Но, как выяснилось, ее правдивость оказалась ложной, потому что огромные ящеры вовсе не собирались умирать. Соответствующая статья об этом опубликована в издании Royal Society Open Science.

Ученые заявили, что динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида

Динозавры не вымерли бы, если бы не падение астероида. Фото: unsplash

Так, специалистам из Университета Бата в Британии удалось выяснить, что не случись бы падение гигантского астероида примерно 66, 5 миллионов лет тому назад, то динозавры могли бы жить и сегодня.  

"Есть такая гипотеза, согласно которой динозавры находились в упадке и без астероида. Последний якобы лишь ускорил их вымирание. Но наше статистическое моделирование не подтверждает эту версию — мы изучили разнообразие динозавров накануне падения астроида и обнаружили, что никакого упадка в скорости видообразования ящеров не было", — рассказывают авторы научного исследования. 

Эксперты также поделились, что главная опасность, которая могла  угрожать ящерам – пробелы в генеалогических деревьях. Тем не менее новая информация позволяет предполагать, что они спокойно существовали до падения на Землю фатального астероида.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества. Динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни.


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128385-dinozavry-ne-vymerli-by-esli-by-ne-padenie-asteroida
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