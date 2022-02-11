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Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет

Астроном Кильского университета Жакко ван Лун рассказал, может ли наша планета остановиться и что произойдет в таком случае

сегодня, 01:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Земля делает один оборот вокруг собственной оси примерно за 23 часа 56 минут, а один оборот вокруг Солнца происходит за 365 дней и 6 часов. И так продолжается миллиарды лет, несмотря на то, что сейчас этот процесс, по данным экспертов, немного замедлился.

Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет

Что будет, если Земля перестанет вращаться (фото из открытых источников)

Астроном Жакко ван Лун рассказал, может ли наша планета остановиться и что будет, если это произойдет. Об этом сообщает издание Тhe Сonversation, используя материалы НАСА.

По словам эксперта, Землю ничего не может остановить, потому что она вращается в практически пустом космосе, в нем отсутствует даже воздух, который мог бы ее замедлить. Однако, вращение Земли все же незначительно замедляется, и астроном отметил, что виновата во всем Луна

Спутник нашей планеты влияет на приливы, из-за которых океаны поднимаются по обе стороны Земли. Когда она вращается, эти выпуклости движутся по поверхности будто волны, противодействуя вращению. И это замедляет планету.

Астроном также отметил, что остановить вращение Земли может разве что столкновение с другим небесным телом. Но даже в таком случае, планета изменит способ движение, но не прекратит вращаться.

Однако, если предположить, что это все же случиться, тогда на Земле произойдут серьезные изменения. Например, день и ночь могут длиться по полгода, при чем днем планета будет сильно нагреваться, а ночью — остывать. А это серьезно отразится на климате.

Напомним, как на Земле возникла вода: ученые нашли шокирующий ответ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские и французские ученые утверждают, что на Земле происходит шестое массовое вымирание глобального биоразнообразия.


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Источник: https://theconversation.com/curious-kids-could-the-earth-ever-stop-spinning-and-what-would-happen-if-it-did-174132
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