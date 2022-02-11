Может ли Земля перестать вращаться и что тогда произойдет

Земля делает один оборот вокруг собственной оси примерно за 23 часа 56 минут, а один оборот вокруг Солнца происходит за 365 дней и 6 часов. И так продолжается миллиарды лет, несмотря на то, что сейчас этот процесс, по данным экспертов, немного замедлился.

Что будет, если Земля перестанет вращаться (фото из открытых источников)

Астроном Жакко ван Лун рассказал, может ли наша планета остановиться и что будет, если это произойдет. Об этом сообщает издание Тhe Сonversation, используя материалы НАСА.

По словам эксперта, Землю ничего не может остановить, потому что она вращается в практически пустом космосе, в нем отсутствует даже воздух, который мог бы ее замедлить. Однако, вращение Земли все же незначительно замедляется, и астроном отметил, что виновата во всем Луна

Спутник нашей планеты влияет на приливы, из-за которых океаны поднимаются по обе стороны Земли. Когда она вращается, эти выпуклости движутся по поверхности будто волны, противодействуя вращению. И это замедляет планету.

Астроном также отметил, что остановить вращение Земли может разве что столкновение с другим небесным телом. Но даже в таком случае, планета изменит способ движение, но не прекратит вращаться.

Однако, если предположить, что это все же случиться, тогда на Земле произойдут серьезные изменения. Например, день и ночь могут длиться по полгода, при чем днем планета будет сильно нагреваться, а ночью — остывать. А это серьезно отразится на климате.

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