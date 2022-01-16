Ученые говорят, что на Земле "запущено" шестое вымирание

Группа международных исследователей говорит, что наша планета вступила в процесс шестого массового вымирания биоразнообразия. Но только на этот раз оно вызвано не природными катаклизмами, а человеческой деятельностью.

На Земле началось шестое массовое вымирание / Фото: Wikipedia

Ученые говорят, что резкое увеличение скорости вымирания некоторых видов животных и снижение численности популяций растений хорошо задокументировано, но некоторые считают, что эти явления не равносильны массовому вымиранию.

Исследователь Роберт Коуи говорит, что беспозвоночные животные составляют подавляющее большинство биоразнообразия планеты, но их почему-то игнорируют в вопросах процесса вымирания, акцентируя внимание только на птицах и млекопитающих.

Анализируя данные, ученый отметил, что с 1500 года Земля могла потерять от 7,5% до 13% из 2 млн известных на Земле видов улиток и слизней.

"Включение беспозвоночных было ключом к подтверждению того, что мы действительно являемся свидетелями начала шестого массового вымирания в истории Земли", — отмечает эксперт.

Но при этом ситуация одинакова не везде, потому что кризис по-разному отражается на океанах и сушах. Островные виды страдают гораздо больше.

Напомним, к 2030-м годам на планете может произойти самое массовое вымирание животных с периода, когда на ней царили большие рептилии — динозавры. В ближайшие годы слица Земли могут исчезнуть почти миллион видов диких животных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о конце света, который погубит все человечество, говорят давно, но когда это случится и при каких обстоятельствах — неизвестно. Что же будет с планетой, если люди исчезнут? Ученые попытались кратно описать это в своем руководстве.

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