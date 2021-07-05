Что произойдет с планетой после вымирания человечества

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Светлана Шкурупий
О конце света, который погубит все человечество, говорят давно, но когда это случится и при каких обстоятельствах — неизвестно. Что же будет с планетой, если люди исчезнут? Ученые попытались кратно описать это в своем руководстве.
Что будет с планетой после вымирания человечества (фото из открытых источников)
Эксперты отметили, что спустя два дня, когда людей не станет, городские метро заполнятся водой из-за отсутствия технического обслуживания и откачки. А через семь дней закончится топливо, которым располагают аварийные генераторы, и по всему миру начнут плавиться реакторы. Спустя год вымрут все домашние животные, а спустя три — города начнет заливать водой, потому что трубы в холодных регионах будут трескаться. Здания начнут терять свою целостность и разрушаться.
Через 20 лет после вымирания человечества закроется Панамские канал, а сельскохозяйственные культуры будут вытеснены дикими сортами. Спустя 300 лет будут обрушиваться мосты, плотины, заливая водой целые города, а на месте пригородов будут густые леса. После 100 тысяч лет на нашей планете начнут эволюционировать микробы, а содержание углекислого газа в атмосфере вернется к доиндустриальному уровню. Жизнь на Земле будет процветать, но уже в совершенно другой форме.
Напомним, что исследователи из австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation совместно с британской консалтинговой компанией Wood Mackenzie заявили, что в ближайшие 5 лет производство пластика вырастет почти на треть. Это повлечет за собой еще большее загрязнение Мирового океана и станет ощутимым вкладом в глобальное потепление.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали три возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету.
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Сташинский
сегодня, 09:37
А что с атомными станциями? Сами собой остановятся и не взорвутся как чернобыльская?
Харя Кришны
сегодня, 09:17
"города начнет заливать водой, потому что трубы в холодных регионах будут трескаться" А насосы будут продолжать качать воду в города? Чушь собачья на основе просмотра апокалиптических голливудских историй. "Вымрут домашние животные через год" У них есть домашние животные? Большинство умрет от голода и болезней за месяц, остальные одичают.