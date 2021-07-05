logo
Русский Українська

BTC/USD

34280.10

ETH/USD

2274.43

LTC/USD

140.65

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Что произойдет с планетой после вымирания человечества
commentss НОВОСТИ Все новости

Что произойдет с планетой после вымирания человечества

Ученые в хронологическом руководство коротко описали, что произойдет с нашей планетой, если исчезнет человечество

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

О конце света, который погубит все человечество, говорят давно, но когда это случится и при каких обстоятельствах — неизвестно. Что же будет с планетой, если люди исчезнут? Ученые попытались кратно описать это в своем руководстве.

Что произойдет с планетой после вымирания человечества

Что будет с планетой после вымирания человечества (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что спустя два дня, когда людей не станет, городские метро заполнятся водой из-за отсутствия технического обслуживания и откачки. А через семь дней закончится топливо, которым располагают аварийные генераторы, и по всему миру начнут плавиться реакторы. Спустя год вымрут все домашние животные, а спустя три — города начнет заливать водой, потому что трубы в холодных регионах будут трескаться. Здания начнут терять свою целостность и разрушаться. 

Через 20 лет после вымирания человечества закроется Панамские канал, а сельскохозяйственные культуры будут вытеснены дикими сортами. Спустя 300 лет будут обрушиваться мосты, плотины, заливая водой целые города, а на месте пригородов будут густые леса. После 100 тысяч лет на нашей планете начнут эволюционировать микробы, а содержание углекислого газа в атмосфере вернется к доиндустриальному уровню. Жизнь на Земле будет процветать, но уже в совершенно другой форме. 

Напомним, что исследователи из австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation совместно с британской консалтинговой компанией Wood Mackenzie заявили, что в ближайшие 5 лет производство пластика вырастет почти на треть. Это повлечет за собой еще большее загрязнение Мирового океана и станет ощутимым вкладом в глобальное потепление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали три возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencefocus.com/planet-earth/after-humanity-a-timeline-of-the-earth-after-we-go-extinct/
Теги:
comments

Обусуждения

Сташинский

сегодня, 09:37

А что с атомными станциями? Сами собой остановятся и не взорвутся как чернобыльская?

Харя Кришны

сегодня, 09:17

"города начнет заливать водой, потому что трубы в холодных регионах будут трескаться" А насосы будут продолжать качать воду в города? Чушь собачья на основе просмотра апокалиптических голливудских историй. "Вымрут домашние животные через год" У них есть домашние животные? Большинство умрет от голода и болезней за месяц, остальные одичают.

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ