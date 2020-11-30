Ученые назвали 3 возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету

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Любовь Блажко
Ученые предполагают не один вариант конца света. Но стоит отметить, что есть в этом списке те, которые подразумевают мгновенное уничтожение Земли. Ее может поглотить черная дыра, она может исчезнуть из-за взаимодействия вещества и антивещества, а может произойти столкновение с какой-нибудь планетой.
Фото: unsplash
Эксперты решили детальнее рассказать о всех возможных вариантах, чтобы понимать, насколько они могут оказаться достоверными.
Первый вариант – уничтожение нашей планеты антивеществом. Это довольно маловероятная гипотеза, утверждают специалисты. Но если такое возможно, то антивещество за считанные секунды уничтожит всю планету.
Второй вариант — земной шар может поглотить черная дыра. В таком случае, все живое просто растворится или исчезнет где-то в горизонте. Специалисты рассказывают, что есть научная теория, согласно которой достаточно будет даже самой микроскопической черной дыры, чтобы она поглотила всю планету.
Третий вариант – на Землю упадет огромный астероид. Или, например, в нее врежется какая-нибудь блуждающая планета, которых очень много в нашей Галактике. Стоит отметить, что подобное явление уже произошло, в результате которого образовалась Луна.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021. Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария.
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