Ученые назвали 3 возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету

Ученые предполагают не один вариант конца света. Но стоит отметить, что есть в этом списке те, которые подразумевают мгновенное уничтожение Земли. Ее может поглотить черная дыра, она может исчезнуть из-за взаимодействия вещества и антивещества, а может произойти столкновение с какой-нибудь планетой.

Фото: unsplash

Эксперты решили детальнее рассказать о всех возможных вариантах, чтобы понимать, насколько они могут оказаться достоверными.

Первый вариант – уничтожение нашей планеты антивеществом. Это довольно маловероятная гипотеза, утверждают специалисты. Но если такое возможно, то антивещество за считанные секунды уничтожит всю планету.

Второй вариант — земной шар может поглотить черная дыра. В таком случае, все живое просто растворится или исчезнет где-то в горизонте. Специалисты рассказывают, что есть научная теория, согласно которой достаточно будет даже самой микроскопической черной дыры, чтобы она поглотила всю планету.

Третий вариант – на Землю упадет огромный астероид. Или, например, в нее врежется какая-нибудь блуждающая планета, которых очень много в нашей Галактике. Стоит отметить, что подобное явление уже произошло, в результате которого образовалась Луна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021. Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария.





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