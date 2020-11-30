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Ученые назвали 3 возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету

Есть те, которые подразумевают мгновенное уничтожение нашей планеты

сегодня, 22:32
Автор:

Любовь Блажко

Ученые предполагают не один вариант конца света. Но стоит отметить, что есть в этом списке те, которые подразумевают мгновенное уничтожение Земли. Ее может поглотить черная дыра, она может исчезнуть из-за взаимодействия вещества и антивещества, а может произойти столкновение с какой-нибудь планетой. 

Ученые назвали 3 возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету

Фото: unsplash

Эксперты решили детальнее рассказать о всех возможных вариантах, чтобы понимать, насколько они могут оказаться достоверными. 

Первый вариант – уничтожение нашей планеты антивеществом. Это довольно маловероятная гипотеза, утверждают специалисты. Но если такое возможно, то антивещество за считанные секунды уничтожит всю планету. 

Второй вариант — земной шар может поглотить черная дыра. В таком случае, все живое просто растворится или исчезнет где-то в горизонте. Специалисты рассказывают, что есть научная теория, согласно которой достаточно будет даже самой микроскопической черной дыры, чтобы она поглотила всю планету. 

Третий вариант – на Землю упадет огромный астероид. Или, например, в нее врежется какая-нибудь блуждающая планета, которых очень много в нашей Галактике. Стоит отметить, что подобное явление уже произошло, в результате которого образовалась Луна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021. Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария.



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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128765-nazvany-sposoby-mgnovenno-unichtozhit-zemlyu
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