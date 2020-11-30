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NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021 (видео)

Зрелище просто завораживает

сегодня, 18:10
Автор:

Любовь Блажко

Сотрудники Национального аэрокосмического агентства (NASA) США создали уникальное видео, которое наглядно демонстрирует нам, как будет выглядеть Луна в следующем году. Сгенерированный вид спутника нашей планеты доступен в двух вариантах — с просмотром из Северного или Южного полушария.

NASA показало, как будет выглядеть Луна в 2021 (видео)

Как будет выглядеть Луна в 2021. Фото: unsplash

Ролик длится 5 минут, он опубликован на YouTube-канале NASA Goddard. Так, можно заметить, что Луна производит незначительные колебания, благодаря которым мы можем видеть больше пятидесяти процентов ее поверхности. Ученые также добавили, что если учитывать эти колебания на протяжении года, то Луна будет видна с Земли на 59 процентов. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что на протяжении следующего года Луна будет то увеличиваться, то уменьшаться. Этот процесс также можно увидеть в ролике. Происходит это из-за того, что орбита нашего естественного спутника не создана полностью идеальной. Это и приводит к тому, что она то приближается, то отдаляется. 

Приятным бонусом также является то, что опубликованное видео высокого разрешения. Поэтому все детали можно тщательно рассмотреть, не пропустив ничего интересного. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, NASA показало видео полета над Юпитером. 


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128768-uchenye-iz-nasa-sgenerirovali-vid-luny-na-ves-2021-god
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