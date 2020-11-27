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Невероятно: NASA показало видео полета над Юпитером

"Юноне" потребовалось пять лет, чтобы добраться до цели

сегодня, 16:54
Автор:

Любовь Блажко

Межпланетный исследовательский зонд "Юнона" (Juno), который был запущен NASA в 2011 году, изучает Юпитер и его спутники с 2016 года. На то, чтобы прибыть на место назначения, "Юноне" понадобилось целых пять лет, но долгое ожидание точно нельзя назвать напрасным. 

Невероятно: NASA показало видео полета над Юпитером

NASA показало видео полета над Юпитером. Фото: unsplash

Так, на YouTube-канале NASA появился невероятный ролик, в котором можно увидеть, как "Юнона" пролетает над огромной планетой нашей солнечной системы Юпитером. 

В пресс-релизе Национального аэрокосмического агентства США отметили, что видео удалось создать благодаря отдельным снимкам, которые зонд передал ученым на Землю. Этот ролик может нам наглядно продемонстрировать, как бы выглядел настоящий полет над Юпитером с борта пассажирского космического корабля. И посмотрев его, вы сами убедитесь в том, что зрелище кажется просто чем-то фантастическим. 

Фотографии, которые работники NASA получили от "Юноны", были сделаны в момент сближения ее с Юпитером. Известно, что это произошло 2 июня этого года. Аппарату удалось приблизиться на минимальное расстояние к крупнейшей планете – дистанция между "Юноной" и планетой составила всего 3.4 тысячи километров.

Полученные уникальные снимки, а теперь и полноценное видео, позволят специалистам детально изучить гравитационное и магнитное поля газового гиганта. А также в очередной раз проверить гипотезу, согласно которой у Юпитера есть твердое ядро. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, камеры зафиксировали падение метеорита. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xh3EKDghbuU&feature=emb_title&ab_channel=NASAJuno
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