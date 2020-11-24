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Невероятно: камеры зафиксировали падение метеорита (видео)

Тот случай, когда специалисты это заметили, а техника успела зафиксировать

сегодня, 13:57
Автор:

Любовь Блажко

Ежедневно на нашу планету падает много космического мусора, и часто это случается именно в безлюдных местах. Это приводит к тому, что большинство таких эффектных зрелищ так и остаются незамеченными человеком. Но бывают и исключения, когда с помощью техники удается запечатлеть нечто действительно невероятное. 

Невероятно: камеры зафиксировали падение метеорита (видео)

Камери зафіксували падіння метеорита. Фото: unsplash

Так, 18 ноября примерно в 100 километрах к югу от побережья Тасмании эксперты на борту исследовательского судна сняли на видео падение зеленого метеорита. Он неожиданно попал в объектив RV Investigator — прибора наблюдения на корабле. Это похоже на невероятный большой фейерверк, согласны?

"Метеорит пересекает небо прямо перед кораблем, а потом распадается – это было потрясающе, и нам очень повезло, что мы отразили все это в прямом эфире с корабля. Размеры и яркость метеорита были невероятны", — говорит менеджер CSIRO Voyage Джон Хупер.


Как сообщало издание "Комментарии", фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца. Тревору Малманну удалось заснять действительно уникальный момент: запуск ракеты на фоне Солнца. "Утром я стал свидетелем того, как ракета Falcon 9 (B1058.3) подняла еще 60 космических отделений спутников Starlink и прошла диск Солнца! Это было невероятное зрелище и надеюсь, вам понравится это короткое видео",  — подписал свою работу фотограф. 




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Источник: https://lux.fm/ru/stechenie-obstoyatelstv-kamery-zafiksirovali-effektnoe-padenie-meteorita-nad-okeanom_n101787
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