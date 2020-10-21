kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.10.2020

BTC/USD

12688.31

ETH/USD

388.43

LTC/USD

52.10

НБУ 21.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Невероятное зрелище: фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятное зрелище: фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца (видео)

Можно увидеть, как ракета взлетает на фоне восходящего Солнца

сегодня, 17:22
Автор:

Любовь Блажко

Фотохудожнику Тревору Малманну удалось заснять действительно уникальный момент: запуск ракеты на фоне Солнца. Об этом пишет издание bit.

Невероятное зрелище: фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца (видео)

Фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца. Фото: unsplash

Известно, что запуск ракеты состоялся 6 октября на мысе Канаверал в штате Флорида. Falcon 9 создана компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. 

Тревор опубликовал невероятное видео на своей странице YouTube. Стоит отметить, что увиденное кажется просто нереальным и очень красивым, правда?

"Утром я стал свидетелем того, как ракета Falcon 9 (B1058.3) подняла еще 60 космических отделений спутников Starlink и прошла диск Солнца! Это было невероятное зрелище и надеюсь, вам понравится это короткое видео",  — подписал свою работу фотограф. 

Позже стало известно, что спутники были доставлены на расчетную орбиту, маршевая ступень Falcon 9 в 4-й раз села на плавучую платформу в океане. 


Напомним, гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце. Ученые придерживаются мысли, что прежде чем полностью исчезнуть, AT2019qiz превращается в тонкие полоски материала, которые затем поглощает черная дыра. Также они добавили, что эта звезда достигала таких же размеров, как наше Солнце, но за довольно маленький промежуток времени она уменьшилась почти вдвое. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ