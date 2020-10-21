Невероятное зрелище: фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца (видео)

Фотохудожнику Тревору Малманну удалось заснять действительно уникальный момент: запуск ракеты на фоне Солнца. Об этом пишет издание bit.

Фотограф снял запуск ракеты на фоне Солнца. Фото: unsplash

Известно, что запуск ракеты состоялся 6 октября на мысе Канаверал в штате Флорида. Falcon 9 создана компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Тревор опубликовал невероятное видео на своей странице YouTube. Стоит отметить, что увиденное кажется просто нереальным и очень красивым, правда?

"Утром я стал свидетелем того, как ракета Falcon 9 (B1058.3) подняла еще 60 космических отделений спутников Starlink и прошла диск Солнца! Это было невероятное зрелище и надеюсь, вам понравится это короткое видео", — подписал свою работу фотограф.

Позже стало известно, что спутники были доставлены на расчетную орбиту, маршевая ступень Falcon 9 в 4-й раз села на плавучую платформу в океане.





Напомним, гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце. Ученые придерживаются мысли, что прежде чем полностью исчезнуть, AT2019qiz превращается в тонкие полоски материала, которые затем поглощает черная дыра. Также они добавили, что эта звезда достигала таких же размеров, как наше Солнце, но за довольно маленький промежуток времени она уменьшилась почти вдвое.



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