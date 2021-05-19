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В ближайшем будущем планета будет становиться грязнее: названа причина

Два десятка компаний производят половину одноразового пластика, который загрязняет планету

сегодня, 15:36
Автор:

Денис Подставной

Исследователи из австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation совместно с британской консалтинговой компанией Wood Mackenzie заявили, что в ближайшие 5 лет производство пластика вырастет почти на треть. Это повлечет за собой еще большее загрязнение Мирового океана и станет ощутимым вкладом в глобальное потепление. 

В ближайшем будущем планета будет становиться грязнее: названа причина

Загрязнение окружающей среды - фото из открытых источников

В своем исследовании эксперты назвали 20 основных компаний, которые производят одноразовый пластик. Большая часть из них является энергетическими и химическими гигантами. По словам исследователей, в 2019 году во всем мире было выброшено более 130 миллионов тонн одноразового пластика. В создании таких предметов, как медицинское оборудование,  пакеты для покупок, защитные маски, стаканчики, чашки, липкая пленка были использованы полимеры, которые производятся из ископаемого топлива.

Из 130 миллионов тонн пластикового мусора 35 сожгли, а 31 была захоронена на легальных свалках. Остальной мусор загрязнил океан и другие места. При работе над исследованием были использованы данные отслеживания полного цикла пластика: от заготовки под продукцию и до превращения в отходы. 

В антирейтинге первое место заняла нефтяная корпорация ExxonMobil. Её годовой объем создания пластикового мусора составил почти 6 миллионов тонн. Также, авторы исследования отметили, что около 60 процентов финансирования производства одноразовой пластиковой продукции поступает от 20 глобальных банков. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине подняли штрафы за загрязнение земель, а также о том, что Киев признали одним из самых грязных городов мира по загрязненности воздуха


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Источник: https://vokrugsveta.ua/science/polovinu-mirovyh-plastikovyh-othodov-proizvodyat-vsego-20-kompanij-19-05-2021
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