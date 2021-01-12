kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

35630.56

ETH/USD

1107.52

LTC/USD

141.48

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине подняли штрафы за загрязнение земель
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подняли штрафы за загрязнение земель

В Госэкоинспекции предупредили об ужесточении наказания за загрязнение почвы

сегодня, 13:31
Автор:

Сергей Медведев

Национальное достояние Украины — земля нуждается в защите. В связи с ухудшением общей экологической обстановки все актуальнее становиться проблема загрязнения почвы. В связи с этим, правительство ужесточило наказание за ненадлежащее землепользование и нарушение экологических норм. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Государственной экологической инспекции.

В Украине подняли штрафы за загрязнение земель

Загрязненная почва/фото greenbelarus.info

Так, новые правила и, соответственно, штрафы, вступили в силу с 12 января 2021 года. Такие нововведения регламентируются приказом  Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "Об утверждении изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства".

Согласно документу, размер штрафных начислений, которые рассчитываются специалистами Госэкоинспекции увеличится в 4-6 раз за особо сильные и сильные загрязнения. За средний же уровень штраф станет выше в 2-3 раза.

Отмечается, что только за 11 месяцев прошедшего года   Госэкоинспекция насчитала более чем пол миллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Полученные средства направляют на финансирование восстановления земель, которым был нанесен вред.

Как сообщал портал "Комментарии", Киев занял третье место в мировом антирейтинге городов по уровню загрязненности воздухаКак известно, на первом месте мирового антирейтинга находится город Дели (Индия) — здесь индекс равен 193, а вслед за ним Лахор (Пакистан) со значением 173. В пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом, по мнению ресурса, также попали Мумбаи (Индия) и Бишкек (Киргизстан).  К слову, в городе Киев на сегодня установлено 214 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха. Их установкой занимались жители города, независимые проекты, организации и органы местного самоуправления. Впрочем, высокий уровень загрязненности наблюдается во всех районах украинской столицы.  


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dei.gov.ua/posts/1322
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ