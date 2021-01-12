В Украине подняли штрафы за загрязнение земель

Национальное достояние Украины — земля нуждается в защите. В связи с ухудшением общей экологической обстановки все актуальнее становиться проблема загрязнения почвы. В связи с этим, правительство ужесточило наказание за ненадлежащее землепользование и нарушение экологических норм. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Государственной экологической инспекции.

Загрязненная почва/фото greenbelarus.info

Так, новые правила и, соответственно, штрафы, вступили в силу с 12 января 2021 года. Такие нововведения регламентируются приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "Об утверждении изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства".

Согласно документу, размер штрафных начислений, которые рассчитываются специалистами Госэкоинспекции увеличится в 4-6 раз за особо сильные и сильные загрязнения. За средний же уровень штраф станет выше в 2-3 раза.

Отмечается, что только за 11 месяцев прошедшего года Госэкоинспекция насчитала более чем пол миллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Полученные средства направляют на финансирование восстановления земель, которым был нанесен вред.

Как сообщал портал "Комментарии", Киев занял третье место в мировом антирейтинге городов по уровню загрязненности воздуха. Как известно, на первом месте мирового антирейтинга находится город Дели (Индия) — здесь индекс равен 193, а вслед за ним Лахор (Пакистан) со значением 173. В пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом, по мнению ресурса, также попали Мумбаи (Индия) и Бишкек (Киргизстан). К слову, в городе Киев на сегодня установлено 214 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха. Их установкой занимались жители города, независимые проекты, организации и органы местного самоуправления. Впрочем, высокий уровень загрязненности наблюдается во всех районах украинской столицы.

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