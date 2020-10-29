Киев признали одним из самых грязных городов мира по загрязненности воздуха

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Елизавета Черных
По сообщению ресурса IQAir, Киев занял третье место в мировом антирейтинге городов по уровню загрязненности воздуха.
Фото: Информатор Киев
По состоянию на 11.50 29 октября индекс уровня загрязненности в столице составлял 158, при этом нормальное значение – 50.
Как известно, на первом месте мирового антирейтинга находится город Дели (Индия) — здесь индекс равен 193, а вслед за ним Лахор (Пакистан) со значением 173. В пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом, по мнению ресурса, также попали Мумбаи (Индия) и Бишкек (Киргизстан).
К слову, в городе Киев на сегодня установлено 214 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха. Их установкой занимались жители города, независимые проекты, организации и органы местного самоуправления. Впрочем, высокий уровень загрязненности наблюдается во всех районах украинской столицы.
Дабы защититься от загрязненной атмосферы, портал IQAir советует плотно закрывать окна, пользоваться очистителем воздуха и избегать физических нагрузок на улице.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Киев является лидером среди городов-небоскребов.
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