Киев признали одним из самых грязных городов мира по загрязненности воздуха

По сообщению ресурса IQAir, Киев занял третье место в мировом антирейтинге городов по уровню загрязненности воздуха.

Фото: Информатор Киев

По состоянию на 11.50 29 октября индекс уровня загрязненности в столице составлял 158, при этом нормальное значение – 50.

Как известно, на первом месте мирового антирейтинга находится город Дели (Индия) — здесь индекс равен 193, а вслед за ним Лахор (Пакистан) со значением 173. В пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом, по мнению ресурса, также попали Мумбаи (Индия) и Бишкек (Киргизстан).

К слову, в городе Киев на сегодня установлено 214 станции мониторинга состояния атмосферного воздуха. Их установкой занимались жители города, независимые проекты, организации и органы местного самоуправления. Впрочем, высокий уровень загрязненности наблюдается во всех районах украинской столицы.

Дабы защититься от загрязненной атмосферы, портал IQAir советует плотно закрывать окна, пользоваться очистителем воздуха и избегать физических нагрузок на улице.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Киев является лидером среди городов-небоскребов.





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