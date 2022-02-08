Как на Земле возникла вода: ученые нашли шокирующий ответ

Мы не знаем, как возникла жизнь на Земле, но одно можно сказать наверняка: жизнь, которую мы знаем на нашей планете, не существовала бы без воды.

Вода планеты Земля - фото из открытых источников

Есть гигантские знаки вопроса о том, откуда и как вода появилась, но новые исследования показывают, что она была здесь, в Солнечной системе, еще до того, как Земля сформировалась. Об этом сообщает Science Alert.

По словам группы, возглавляемой геохимиком Жеромом Алеоном из Национального музея естествознания Франции, изотопы воды в метеорите с рождения Солнечной системы совпадают с изотопами воды, найденными сегодня на Земле.

"Исходный изотопный состав воды в Солнечной системе имеет первостепенное значение для понимания происхождения воды на планетах. Здесь мы используем изотопный состав водорода в богатых кальцием и алюминием включениях (CAI) из примитивных метеоритов, древнейших пород Солнечной системы, чтобы установить изотопный состав водорода в начале формирования Солнечной системы ", – пишут исследователи в своей работе.

Метеорит Ефремовка, обнаруженный в Казахстане в 1962 году, имеет элементы, датированные 4,57 миллиарда лет назад. Именно этот метеорит и его древние включения, богатые кальцием и алюминием, проанализировали ученые, используя новую технику, разработанную именно для этой цели.

Чтобы измерить содержание воды в метеорите, они использовали сфокусированный ионный луч для идентификации и зондирования всех минералов в своем образце, сравнив результаты с восемью наземными эталонными материалами с широким диапазоном содержания воды. Затем они исследовали соотношение изотопов водорода в метеорите.

Эти соотношения можно использовать для определения признаков воды на метеорите.

Минералы в Ефремовском метеорите показали, что за первые 200 000 лет истории нашей Солнечной системы, до образования планетезималей (т.е. семян планеты), существовали два крупных газовых резервуара. Один из этих резервуаров содержал солнечный газ, из которого вещество в Солнечной системе в конечном счете конденсировалось.

Другой, как обнаружила команда, был богат водой. Эта вода, вероятно, возникла вследствие массивного притока межзвездного материала, упавшего во внутреннюю часть Солнечной системы во время коллапса протозвездной оболочки.

И, что поражает, эта вода по своему изотопному составу очень похожа на воду Земли. Это говорит о том, что вода присутствовала в ранней Солнечной системе с самого ее зарождения – до того как Земля была даже мерцанием в протопланетном диске.

"Вездесущий изотопный состав водорода, который наблюдается в крупных, ранне сформировавшихся телурических планетезималях… существовал даже в течение первых нескольких 100 000 лет Солнечной системы благодаря массивному притоку межзвездного вещества, попадающему непосредственно во внутреннюю Солнечную систему", — пишут исследователи.

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