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Марсоход Perseverance передал на землю первые в истории звуки другого космического корабля на Марсе

Марсоход Perseverance уловил звуки лопастей вертолета на "красной планете"

сегодня, 11:30
Автор:

Данило Матюха

"НАСА" получило файл с записью первых в истории звуков иного космического корабля с Марса, записанный марсоходом Perseverance, который приземлился на планету в 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Марсоход Perseverance передал на землю первые в истории звуки другого космического корабля на Марсе

Марсоход Perseverance - фото: envirotecmagazine

Ученые сообщают, что микрофон Perseverance смог поймать звук лопастей космического вертолета, которые хоть и вращаются с высокой скоростью: 2537 об./мин, но значительно заглушаются атмосферой Марса.

Кроме особенностей атмосферы "красной планеты", записи звука мешали и марсианские ветра, но сверхчувствительному микрофону все же удалось уловить шум космического корабля. С помощью манипулирования частотами ученые из NASA смогли выделить "чистый" звук. По их мнению, эта запись является "золотой жилой" для изучения атмосферы на Марсе.

Напомним, что 22 февраля 2021 года НАСА получило первое в истории видео с Марса, снятое марсоходом Perseverance, который приземлился на "красную планету". Это стало первым в истории полноценное видео с Марса. Шестиколесный робот-астробиолог — пятый марсоход, который НАСА отправило на Марс.

Отметим, что это самый большой и совершенный марсоход, который агентство отправляло на "красную планету". Он будет собирать данные и искать признаки древней жизни в кратере, в котором, как предполагается, около 3,9 млрд. лет назад было озеро. Этот момент стал кульминацией многолетней подготовки ученых НАСА. Посмотреть, как проходил процесс посадки марсохода можно было на прямой трансляции с диспетчерской в Пасадене, штат Калифорния.

Также Американскому космическому агентству NASA удалось создать уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса, на фоне которых может сфотографироваться каждый желающий.


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-perseverance-captures-video-audio-of-fourth-ingenuity-flight
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