Американскому космическому агентству NASA удалось создать уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса, на фоне которых может сфотографироваться любой желающий. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на сообщение агенства.

NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе - фото BBC





"Присоединитесь к управлению миссией или отправляйтесь на Марс рядом с марсоходом", – говорится на официальном сайте ведомства.

Также сообщается, что для создания изображения, следует скачать снимок, выбрать более понравившийся фон, а затем загрузить и сохранить фотографию. Космическое агенство также предлагает поделиться изображением под хэштегом #CountdownToMars. Сделать снимок можно на фоне пейзажей Красной планеты, у марсохода, ракет, а также офиса NASA.





Напомним, что накануне Марсоход Perseverance стал пятым марсоходом НАСА, благополучно приземлившимся на поверхность Марса после того, как пережил "семь минут ужаса". Это самый крупный и совершенный марсоход, который агентство когда-либо отправляло на Красную планету. Он будет собирать данные и искать признаки древней жизни в кратере, в котором, как предполагается, около 3,9 млрд лет назад было озеро.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов успешно добрался до орбиты планеты Марс. Об этом событии сообщил сам шейх Мохаммед на своей странице в Twitter. Арабские Эмираты присоединились к "семье Красной планеты" пятыми, единственными среди стран арабского мира. Ранее Марса достигали лишь миссии США, Индии, СССР и Европейского космического агентства. В честь такого события на самом высоком небоскребе в мире Бурдж Халифа демонстрировали видео об этой и других космических миссиях к Марсу.

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