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NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе

Космическое агенство также предлагает поделиться изображением под хэштегом #CountdownToMars

сегодня, 18:30
Автор:

Елизавета Черных

Американскому космическому агентству NASA удалось создать уникальную виртуальную фотокабину с видами Марса, на фоне которых может сфотографироваться любой желающий. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на сообщение агенства. 

NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе

NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе - фото BBC

NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе - фото 2

"Присоединитесь к управлению миссией или отправляйтесь на Марс рядом с марсоходом", – говорится на официальном сайте ведомства. 

Также сообщается, что для создания изображения, следует скачать снимок, выбрать более понравившийся фон, а затем загрузить и сохранить фотографию. Космическое агенство также предлагает поделиться изображением под хэштегом #CountdownToMars. Сделать снимок можно на фоне пейзажей Красной планеты, у марсохода, ракет, а также офиса NASA.

NASA предложило всем желающим сделать фото на Марсе - фото 3

Напомним, что накануне Марсоход Perseverance стал пятым марсоходом НАСА, благополучно приземлившимся на поверхность Марса после того, как пережил "семь минут ужаса". Это самый крупный и совершенный марсоход, который агентство когда-либо отправляло на Красную планету. Он будет собирать данные и искать признаки древней жизни в кратере, в котором, как предполагается, около 3,9 млрд лет назад было озеро.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов успешно добрался до орбиты планеты Марс. Об этом событии сообщил сам шейх Мохаммед на своей странице в Twitter. Арабские Эмираты присоединились к "семье Красной планеты" пятыми, единственными среди стран арабского мира. Ранее Марса достигали лишь миссии США, Индии, СССР и Европейского космического агентства. В честь такого события на самом высоком небоскребе в мире Бурдж Халифа демонстрировали видео об этой и других космических миссиях к Марсу.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/nasa-predlozhilo-vsem-zhelayuschim-sdelat-foto-na-marse.htm?_ga=2.111051521.544833280.1613920579-1866709200.1603788514&_gl=1*ngx59r*_ga*MTg2NjcwOTIwMC4xNjAzNzg4NTE0*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMzkyMzgxMi40OS4xLjE2MTM5MjM4MTcuMA.
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