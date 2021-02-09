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Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса и стал пятым в "семье Красной планеты"

ОАЭ стали первой страной арабского мира, которая достигла Марса

9 февраля 2021, 23:12
Автор:

Оленка Клочко

Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов успешно добрался до орбиты планеты Марс. Об этом событии сообщил сам шейх Мохаммед на своей странице в Twitter.

Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса и стал пятым в "семье Красной планеты"

ОАЭ достигли Марса. Фото: Twitter

"Миссия выполнена. Арабы на Марсе. Миссия надежды и решимости. Момент гордости для всех граждан Эмиратов", — написал он.

Шейх не зря упомянул в своей записи надежду, ведь "Надежда" (Al Amal) — это также и название зонда ОАЭ, который возглавил первую межпланетную арабскую миссию.

Арабские Эмираты присоединились к "семье Красной планеты" пятыми, единственными среди стран арабского мира. Ранее Марса достигали лишь миссии США, Индии, СССР и Европейского космического агентства. В честь такого события на самом высоком небоскребе в мире Бурдж Халифа демонстрировали видео об этой и других космических миссиях к Марсу.

Президент Зеленский поздравил ОАЭ с этим знаменательным событием:

"Поздравление эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса", — написал Президент в Twitter.

Также Владимир Зеленский пожелал арабским партнерам новых достижений в исследованиях космоса.

"Надежда" была запущена в июле прошлого года, в то время, когда Марс находился на максимально близком расстоянии от Земли. Зонд будет вращаться вокруг планеты меньше 687 земных дней, или 1 марсианский год. Планируется, что зонд будет создавать самую первую карту погоды на всей планете, и заниматься изучением атмосферы Марса и процессов, в ней происходящих.


Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что NASA пообещали запустить на Марс планетоход, который будет записывать звуки Красной планеты.


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Источник: https://twitter.com/HHShkMohd
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