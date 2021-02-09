Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса и стал пятым в "семье Красной планеты"

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Оленка Клочко
Космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов успешно добрался до орбиты планеты Марс. Об этом событии сообщил сам шейх Мохаммед на своей странице в Twitter.
ОАЭ достигли Марса. Фото: Twitter
Шейх не зря упомянул в своей записи надежду, ведь "Надежда" (Al Amal) — это также и название зонда ОАЭ, который возглавил первую межпланетную арабскую миссию.
Арабские Эмираты присоединились к "семье Красной планеты" пятыми, единственными среди стран арабского мира. Ранее Марса достигали лишь миссии США, Индии, СССР и Европейского космического агентства. В честь такого события на самом высоком небоскребе в мире Бурдж Халифа демонстрировали видео об этой и других космических миссиях к Марсу.
Президент Зеленский поздравил ОАЭ с этим знаменательным событием:
Также Владимир Зеленский пожелал арабским партнерам новых достижений в исследованиях космоса.
"Надежда" была запущена в июле прошлого года, в то время, когда Марс находился на максимально близком расстоянии от Земли. Зонд будет вращаться вокруг планеты меньше 687 земных дней, или 1 марсианский год. Планируется, что зонд будет создавать самую первую карту погоды на всей планете, и заниматься изучением атмосферы Марса и процессов, в ней происходящих.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что NASA пообещали запустить на Марс планетоход, который будет записывать звуки Красной планеты.
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