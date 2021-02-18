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Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс

Марсоход будет несколько лет изучать поверхность Марса и передавать все данные на Землю

18 февраля 2021, 23:48
Автор:

Татьяна Веремеева








Марсоход Perseverance около 30 минут назад стал пятым марсоходом НАСА, благополучно приземлившимся на поверхность Марса после того, как пережил "семь минут ужаса". Об этом пишет CNN.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс

Марсоход Perseverance. Фото: НАСА

Это самый крупный и совершенный марсоход, который агентство когда-либо отправляло на Красную планету. Он будет собирать данные и искать признаки древней жизни в кратере, в котором, как предполагается, около 3,9 млрд лет назад было озеро.

Этот момент стал кульминацией многолетней подготовки ученых НАСА. Посмотреть, как происходил процесс посадки марсохода можно было на прямой трансляции с диспетчерской НАСА в Пасадене, штат Калифорния.


У марсохода уже успел появиться собственный канал в Twitter, где уже, кстати, появился первый пост:

Спустя несколько минут после успешной посадки на Марс машина передала первые снимки красной планеты. Ученые НАСА ожидают, что это первые фото из тех, которые еще предстоит сделать марсоходу и потом передать на Землю.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс - фото 2
Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс - фото 3

Отметим, сегодня впервые за 9 лет марсоход НАСА совершил успешную посадку на Марс. Марсоход путешествовал в космосе с момента старта с мыса Канаверал, штат Флорида, в конце июля прошлого года. Perseverance успешно преодолел расстояние  в 292,5 миллиона миль (около 500 млн грн. кредита) от Земли.

Perseverance  – это первая миссия НАСА, которая будет искать признаки древней жизни на другой планете, чтобы помочь ответить на главный вопрос: была ли когда-либо жизнь на Марсе? Марсоход будет исследовать кратер Джезеро – место древнего озера, существовавшего 3,9 миллиарда лет назад, и искать там микрофоссилии в скалах и почве.

НАСА высаживает марсоход на "красной планете" только раз в 10 лет — последним был Curiosity в 2012 году, который по-прежнему работает на полную мощность. Прошло уже более 3000 марсианских дней с тех пор, как он примарсился.

Двухлетняя миссия Perseverance началась с момента его посадки на Марсе. Марсоход будет искать свидетельства древней жизни, изучать климат и геологию Марса и собирать образцы, которые в конечном итоге будут возвращены на Землю к 2030-м годам.

По этой причине Perseverance также является самой чистой машиной, когда-либо отправленной на Марс, спроектированной так, чтобы она не загрязняла марсианские образцы никакими микробами с Земли, которые могли бы дать ложные показания.

Отставной астронавт НАСА Рон Гаран отмечает, что посадка марсохода Perseverance на Марс имеет большое значение, потому что это первые шаги исследования всей нашей солнечной системы.

"На самом деле все, что мы делаем в космосе, непосредственно приносит пользу жизни на Земле, – отмечает Гран. – Это напрямую влияет на нашу способность пережить все кризисы, которые могут на нас обрушиться, будь то извержение вулкана или глобальное потепление. Как бы то ни было, лучшее понимание того, как работает планетарная наука, как функционируют планеты и жизненный цикл планет, очень поможет нам здесь, на Земле. И это также поможет нам понять наше место во Вселенной.

Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс - фото 4
Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс - фото 5
Марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Марс - фото 6

Гаран считает, что марсоход, изучающий, почему на Марсе сейчас нет жизни, так же важен, как и поиск признаков жизни.

"Представьте себе, если мы увидим доказательства того, что когда-то на Марсе была жизнь. Я имею в виду, что это было бы удивительно само по себе. Но для меня, с другой стороны, мы хотели бы знать, почему там сейчас нет жизни. Мы хотели бы знать, почему планета, которая раньше имела воду и потенциально могла поддерживать жизнь, больше не имеет такой возможности. И это имеет невероятные последствия для нашего собственного исследования климата здесь, на Земле", ­­– сказал Гаран.

Напомним, накануне космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов успешно добрался до орбиты планеты Марс.


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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/nasa-mars-rover-landing-02-18-21/index.html
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