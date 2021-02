Марсоход Perseverance передал на Землю первое в истории видео с Марса

НАСА получило первое в истории видео с Марса, снятое марсоходом Perseverance, который приземлился на красную планету в четверг, 18 февраля.



Марсоход Perseverance. Фото: НАСА

Отметим, это первое в истории полноценное видео с Марса.

В то время как предыдущие космические аппараты посылали на Землю видео, которые на самом деле являлись склеенными фото, Perseverance оснащен камерами с возможностью видеосъемки. Всего на марсоходе установлено 23 камеры, которые также включают в себя возможности масштабирования и цветопередачи.

Полученное НАСА видео также содержит записанный одним из двух микрофонов звук.

