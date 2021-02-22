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Марсоход Perseverance передал на Землю первое в истории видео с Марса

Марсоход Perseverance снял момент своей посадки на красную планету

сегодня, 22:05
Автор:

Татьяна Веремеева

НАСА получило первое в истории видео с Марса, снятое марсоходом Perseverance, который приземлился на красную планету в четверг, 18 февраля. 

Марсоход Perseverance передал на Землю первое в истории видео с Марса

Марсоход Perseverance. Фото: НАСА

Отметим, это первое в истории полноценное видео с Марса. 

В то время как предыдущие космические аппараты посылали на Землю видео, которые на самом деле являлись склеенными фото, Perseverance оснащен камерами с возможностью видеосъемки. Всего на марсоходе установлено 23 камеры, которые также включают в себя возможности масштабирования и цветопередачи.

Полученное НАСА видео также содержит записанный одним из двух микрофонов звук.



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