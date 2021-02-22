Марсоход Perseverance передал на Землю первое в истории видео с Марса

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Татьяна Веремеева
НАСА получило первое в истории видео с Марса, снятое марсоходом Perseverance, который приземлился на красную планету в четверг, 18 февраля.
Марсоход Perseverance. Фото: НАСА
Отметим, это первое в истории полноценное видео с Марса.
В то время как предыдущие космические аппараты посылали на Землю видео, которые на самом деле являлись склеенными фото, Perseverance оснащен камерами с возможностью видеосъемки. Всего на марсоходе установлено 23 камеры, которые также включают в себя возможности масштабирования и цветопередачи.
Полученное НАСА видео также содержит записанный одним из двух микрофонов звук.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
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