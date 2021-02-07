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Показаны фотографии самого жаркого места на Земле

Космонавт показал пустыню Деште-Лут

сегодня, 23:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Показаны фотографии самого жаркого места на Земле

самое жаркое место на Земле / фото: @kudsverchkov

Российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram и делится с подписчиками невероятными кадрами, сделанными из космоса. 

Несколько часов назад он опубликовал фотографию самого жаркого места на Земле. Как оказалось, речь идет о Деште-Лут — песчано-солончаковой пустыне на Ближнем Востоке, в центральной части Иранского нагорья.

"Добро пожаловать в самое жаркое место на Земле. Эту зону в 500 км² местные жители называют Гендом Берьян ("жженая пшеница"). Существует поверье, что оставленная на раскаленных камнях лепешка хлеба полностью сгорает", — подписал кадр космонавт.

Сергей Кудь-Сверчков также отметил, что в этой пустыне температура воздуха стабильно высокая. К слову, в 2005 году там был зафиксирован абсолютный максимум температуры на Земле — +70,7 °C.

Еще этот регион уникальный тем, что усеян скальными образованиями, воронками, высокими песчаными дюнами, которые видны даже с Международной космической станции (МКС), а также такырами — формой рельефа, образующей при высыхании засоленных почв в пустынях и полупустынях.

Подписчики пришли в восторг от таких завораживающих кадров: "Это фантастика!!! Спасибо вам", "Какая красота!", "Спасибо, ваши фото вдохновляют", "Когда я смотрю на Землю Вашими глазами — я в восторге!", — написали фолловеры.

Напомним, исследователи заявили, что с середины прошлого года наша планета стала вращаться быстрее. И хотя это заметно лишь на атомарном уровне, такой ход событий беспокоит ученых и может привести к некоторым последствиям. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жизнь на Земле появилась случайно. Такое заявление сделала группа исследователей из Великобритании.


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