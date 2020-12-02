kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19023.74

ETH/USD

594.28

LTC/USD

87.53

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Китайский подводный аппарат Fendouzhe достиг дна самой глубокой точки океана - Марианской впадины
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайский подводный аппарат Fendouzhe достиг дна самой глубокой точки океана - Марианской впадины

Это третье погружение ученых с 1960 года

сегодня, 19:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Китайский батискаф Fendouzhe опустился на самую глубокую точку океана – Марианскую впадину. На подводном судне находились три научных сотрудника. Они включились в прямой эфир с дна океана.  

Китайский подводный аппарат Fendouzhe достиг дна самой глубокой точки океана - Марианской впадины

Марианская впадина – это ущелье на дне Тихого Океана длиной более 2550 километров. Максимально глубокая точка впадины составляет 10 028 м по данным этого года. Известно, что это третье погружение океанологов с 1960 года. 

Изготовители батискафа рассказывают, что устройство оснащено роботизированным манипулятором для сбора биологических образцов и сонарными "глазами", которые используют звуковые волны для идентификации окружающих объектов.

На нем так много оборудования, что инженеры добавили к нему выпуклый выступ в форме лба, содержащий плавучие материалы, чтобы поддерживать его равновесие.


Ранее "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть наша планета без океанов. Чтобы узнать, что же произойдет на самом деле, эксперты опубликовали в сети невероятное видео, на котором можно увидеть научный визуальный эксперимент. Они смоделировали не только конечный результат, а и постепенное исчезновение воды с поверхности. 

Также порталу стало известно, что Тихий океан охватило метеорологическое явление, которое приводит к значительным изменениям погоды в разных частях света. По данным Всемирной метеорологической организации, Ла-Нинья, которая продлится до первого квартала 2021 года, вероятно, приведет к снижению глобальных показателей температуры. Однако ученые отмечают, что это не помешает 2020 году стать одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.abc.net.au/news/2020-11-29/chinese-sub-reaches-deepest-ocean-trench-mariana-fendouzhe/12932462
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ