Китайский подводный аппарат Fendouzhe достиг дна самой глубокой точки океана - Марианской впадины

Китайский батискаф Fendouzhe опустился на самую глубокую точку океана – Марианскую впадину. На подводном судне находились три научных сотрудника. Они включились в прямой эфир с дна океана.

Марианская впадина – это ущелье на дне Тихого Океана длиной более 2550 километров. Максимально глубокая точка впадины составляет 10 028 м по данным этого года. Известно, что это третье погружение океанологов с 1960 года.

Изготовители батискафа рассказывают, что устройство оснащено роботизированным манипулятором для сбора биологических образцов и сонарными "глазами", которые используют звуковые волны для идентификации окружающих объектов.

На нем так много оборудования, что инженеры добавили к нему выпуклый выступ в форме лба, содержащий плавучие материалы, чтобы поддерживать его равновесие.





Ранее "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть наша планета без океанов. Чтобы узнать, что же произойдет на самом деле, эксперты опубликовали в сети невероятное видео, на котором можно увидеть научный визуальный эксперимент. Они смоделировали не только конечный результат, а и постепенное исчезновение воды с поверхности.

Также порталу стало известно, что Тихий океан охватило метеорологическое явление, которое приводит к значительным изменениям погоды в разных частях света. По данным Всемирной метеорологической организации, Ла-Нинья, которая продлится до первого квартала 2021 года, вероятно, приведет к снижению глобальных показателей температуры. Однако ученые отмечают, что это не помешает 2020 году стать одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений.





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