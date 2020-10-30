В Тихом океане меняется температура: как это повлияет на погоду в мире

В Тихом океане развивается погодное явление Ла-Нинья — масштабное понижение температуры поверхности океана. Об этом сообщает ВВС.

По данным Всемирной метеорологической организации, Ла-Нинья, которая продлится до первого квартала 2021 года, вероятно, приведет к снижению глобальных показателей температуры. Однако ученые отмечают, что это не помешает 2020 году стать одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений.

Изображение ниже показывает более холодные воды Тихого океана, характерные для явления Ла-Нинья.





Ла-Нинья возникает, когда сильные ветры уносят теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в Индонезию. А вместо них на поверхность выходят более холодные воды из глубины океана. Метеорологи предупреждают, что это событие приводит к значительным изменениям погоды в разных частях мира.

Так, из-за Ла-Ниньи возможна очень влажная зима в Великобритании и Северной Европе. А в Индонезия и Австралии вероятно увеличение дождей. Более активные муссоны происходят в Юго-Восточной Азии. Тогда как в Канаде и на севере США будет больше штормов, а также снега. В то же время южные штаты США могут пострадать от засухи.

Сообщается, что последний раз Ла-Нинья оказала сильное влияние в 2010-2011 годах.

По данным ВМО, вероятность того, что температура моря в тропических водах Тихого океана останется на уровне Ла-Нинья до конца этого года, составляет около 90%. Кроме того, 55% — вероятность того, что эти условия сохранятся в течение первого квартала следующего года.

Ученые также пояснили, что Ла-Нинья обычно влияет на похолодание, но вряд ли это будет иметь большое значение для нынешнего года.

"Ла-Нинья обычно оказывает охлаждающее воздействие на глобальную температуру, но это более чем компенсируется теплом, удерживаемым в нашей атмосфере парниковыми газами", — сказал профессор Петтери Таалас из ВМО.

Так что 2020 год остается одним из самых теплых лет в истории наблюдений, а 2016-2020 годы, как ожидается, станут самым теплым пятилетним периодом.

Как сообщалось, ученые бьют тревогу из-за того, что окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом.

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