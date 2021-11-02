Какие домашние предметы могут быть опасны для здоровья

На некоторых предметах, которые мы используем каждый день может накапливаться множество бактерий, поэтому их периодически нужно менять, чтобы обезопасить свое здоровье. О чем идет речь?

На каких домашних предметах много бактерий / Фото: Unsplash

Зубные щетки

Эксперты рекомендуют менять зубную щетку один раз в три месяца, а если вы перенесли какое-то вирусное или инфекционное заболевание, то это нужно сделать сразу после выздоровления. Дело в том, что спустя 2-3 месяца щетка перестает быть эффективной и превращается в рассадник бактерий, которые могут вызвать воспаления десен и гингивиты.

Расческа для волос

Расчески нужно менять один раз в год, но при этом каждую неделю очищать ее от волос и пыли с помощью теплой воды и мыла.

Домашние тапочки

Чтобы не подвергать свое здоровье риску, домашние тапочки необходимо регулярно стирать, потому что за период ношения они скапливают в себе много всевозможных бактерий и грибковых микроорганизмов. Либо заменяйте их на новые каждые полгода.

Губки для мытья посуды

Срок годности губки небольшой — всего неделя. Каждый раз при использовании она становится рассадником микробов и бактерий, потому что влажная и теплая среда — идеально место для их размножения.

Посуда

Эксперты советуют заменять пластиковые контейнеры каждые шесть месяцев, потому что они легко царапаются, а поврежденные места становятся местом для расселения бактерий. Сковородки нужно заменять не реже, чем каждые пять лет.

Напомним, ученые из Института открытий биомедицины Монаша (MBDI) выяснили, как бактерии способны обманывать иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких банкнотах живет больше всего бактерий.

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