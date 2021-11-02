logo

BTC/USD

62980.91

ETH/USD

4418.97

LTC/USD

200.56

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Какие домашние предметы могут быть опасны для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие домашние предметы могут быть опасны для здоровья

Эксперты рассказали, на каких домашних предметах оседает много пыли и бактерий, поэтому они могут представлять опасность для здоровья

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

На некоторых предметах, которые мы используем каждый день может накапливаться множество бактерий, поэтому их периодически нужно менять, чтобы обезопасить свое здоровье. О чем идет речь?

Какие домашние предметы могут быть опасны для здоровья

На каких домашних предметах много бактерий / Фото: Unsplash

Зубные щетки 

Эксперты рекомендуют менять зубную щетку один раз в три месяца, а если вы перенесли какое-то вирусное или инфекционное заболевание, то это нужно сделать сразу после выздоровления. Дело в том, что спустя 2-3 месяца щетка перестает быть эффективной и превращается в рассадник бактерий, которые могут вызвать воспаления десен и гингивиты.

Расческа для волос

Расчески нужно менять один раз в год, но при этом каждую неделю очищать ее от волос и пыли с помощью теплой воды и мыла. 

Домашние тапочки

Чтобы не подвергать свое здоровье риску, домашние тапочки необходимо регулярно стирать, потому что за период ношения они скапливают в себе много всевозможных бактерий и грибковых микроорганизмов. Либо заменяйте их на новые каждые полгода. 

Губки для мытья посуды

Срок годности губки небольшой — всего неделя. Каждый раз при использовании она становится рассадником микробов и бактерий, потому что влажная и теплая среда — идеально место для их размножения. 

Посуда

Эксперты советуют заменять пластиковые контейнеры каждые шесть месяцев, потому что они легко царапаются, а поврежденные места становятся местом для расселения бактерий. Сковородки нужно заменять не реже, чем каждые пять лет.

Напомним, ученые из Института открытий биомедицины Монаша (MBDI) выяснили, как бактерии способны обманывать иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких банкнотах живет больше всего бактерий.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukr.media/medicine/433572/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!