На каких банкнотах живет больше всего бактерий

Деньги входят в список самых грязных вещей в мире. На их поверхности скапливается сотни разновидностей бактерий и микробов, поэтому мыть руки после использования "налички" нужно обязательно. Ученые выяснили, какие именно бактерии живут на банкнотах и насколько они опасны. Об этом передает издание HuffPost.

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Эксперты в ходе исследования идентифицировали около трех тысяч видов бактерий на долларовых купюрах, в частности микроорганизмы, способные вызвать пищевые отравления, пневмонию и стафилококковую инфекцию. Однако, ученые уверяют, что не все микробы являются патогеном и у людей есть иммунитет против инфекций.

Микробиолог Филипп Тиерно объясняет, что для того, чтобы вызвать инфекцию, нужно "проглотить" большое количество бактерий, которые ослабят микрофлору и запустят воспалительный процесс. Так что риск заразиться чем-то через "наличку" невысокий.

Известно, что на купюрах живет гораздо больше микробов, чем на монетах, потому что медь, серебро и другие металы могут обладать противомикробными свойствами.

Ученые заявили, что наибольшее количество бактерий зафиксировано на "старших" деньгам, а также на банкнотах меньшей стоимости, потому что ими люди пользуются чаще всего.

Помимо микроорганизмов на купюрах также были найдены следы от наркотических веществ, частички пищи, плесень, ДНК животных и другие вещи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создана чудо-пленка, отталкивающая вирусы и бактерии.

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