Какую уловку используют бактерии для обмана иммунитета

Иммунная система является одной из самых "сложных" и важных, ведь это природный механизм защиты нашего организма от вирусов и бактерий. Но оказывается, что инфекционные бактерии находят способы обходить эту защиту. Как они это делают?

Как бактерии обманывают иммунную систему (фото из открытых источников)

Команда исследователей из Института открытий биомедицины Монаша (MBDI) выяснила, что бактерии с помощью одной уловки обходят иммунную систему. Они выделяют токсины, чтобы обезвредить в иммунных клетках организма митохондрии — крошечные органоиды, являющиеся источником энергии для этих клеток. И как только иммунные клетки чувствуют, что их митохондрии неактивны, они запускают апоптоз — процесс запрограммированной клеточной гибели. То есть, происходит запрограммированное самоуничтожение.

Биолог Панкадж Део объяснил, что токсины, выделяемые бактериями, не убивают иммунные клетки напрямую, а лишь запускают цепочку событий, заставляющих клетки убивать самих себя. А все потому, что митохондрии используются в качестве датчиков инфекции.

Напомним, что иммунная система — это "личный телохранитель" человека, который защищает его от влияния агрессивных факторов внешней среды. И чем выше иммунитет, тем крепче наше здоровье. Что же нам важно знать о работе этой системы?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские биологи обнаружили возле острова Феникс в Тихом океане бактерий, которых не видит врожденный иммунитет человека. Ученые говорят, что их открытие заставляет по-другому взглянуть на общепринятое убеждение, что иммунитет человека практически универсален и способен распознать любые микроорганизмы (в том числе из той среды, с которой раньше не сталкивался).

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