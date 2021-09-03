Как в Украине будут закрывать учебные заведения на карантин: совет международных экспертов

Международная организация ЮНИСЕФ предлагает украинскому правительству и местным органам самоуправления, чтобы школы в Украине оставались открытыми в учебном году 2021/2022 как можно дольше. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации, пишет "Освитория".

Школьники, фото с открытых источников

Международные эксперты рекомендуют закрывать учебные заведения на карантин в последнюю очередь, а открывать первыми. Это позволит обеспечить качественное образование для более чем 4,2 миллиона украинских школьников. В организации уверены, что этой цели можно достичь путем ускорения вакцинации против COVID-19, особенно среди педагогов и родителей. Это может быть решающим моментом и только так могут школы проработать целый год без закрытия.

"Вакцинация учителей и родителей имеет решающее значение для того, чтобы школы оставались открытыми. Так же важно, чтобы дети были привиты против других заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок", — отмечает Мурат Шахин, председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали , как проверить знания детей о правилах поведения на дороге и обочине : несколько простых вопросов. Остановка очень опасным местом на дороге для ребенка. Основные причины, способствующие этому: спешка ребенка, большой транспорт, стоящий на остановках. Поэтому следует научить ребенка замечать все это и никогда не торопиться.

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