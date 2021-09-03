Как проверить знания детей о правилах поведения на дороге и обочине: несколько простых вопросов

В начале учебного года важно проверить знания детей, особенно младших школьников, о правилах поведения на дороге и рядом с ней. Несколько простых вопросов, которые можно задать ребенку рядом с дорогой. При этом Важно держать ребенка за запястье руки! Поведение детей на дороге в основном определяется их психофизиологическими и возрастными особенностями. Особенно это относится к детям младшего школьного возраста. Об этом пишет телеграмм-канал "Безопасное детство".

Как проверить знания детей о правилах поведения на дороге, фото с открытых источников

Дети именно этого возраста относятся к категории пешеходов с повышенным риском, ведь им свойственна детская импульсивность, спонтанность, рассеянность и неспособность предвидеть последствия различных действий.

Большинство людей уверены, что ДТП происходят случайно и их сложно избежать

Но на самом деле около 95% ДТП с детьми случаются тогда, когда происходят ситуации очень схожие между собой, их можно назвать "дорожными ловушками".

По статистике, самая основная причина ДТП – спонтанный выход ребёнка на дорогу из-за стоящих машин, магазинов, сооружений. Это и является главной "ловушкой" на дороге. Поэтому важно объяснить ребёнку, что нельзя резко выходить на проезжую часть из-за автомобилей или других сооружений, а нужно найти то место, где дорога будет хорошо видна со всех сторон.



Остановка является очень опасным местом на дороге для ребёнка. Основные причины, которые способствуют этому: спешка ребёнка, стоящий на остановках крупный транспорт. Поэтому следует научить ребенка замечать всё это и никогда не спешить.



Опасным является также транспорт, который едет на маленькой скорости. Ведь ребёнок думает, что если транспорт медленно едет, то он успеет перейти дорогу. Но ведь ребёнок ещё не может верно определять скорость транспорта и правильное расстояние до него. Да и сам транспорт хоть и медленно едет, но ведь сзади него может быть автомобиль, который мчится на огромной скорости. Чтобы избежать эту "ловушку" необходимо пропускать весь транспорт, даже который медленно едет.



Пустую улицу ребёнок может перебежать, не глядя

На улицах, где машин бывает мало, ребёнок может выйти на дорогу и даже не посмотреть по сторонам. Но, таким образом, он может попасть под машину. Поэтому необходимо, чтобы у ребёнка вошло в привычку останавливаться перед выходом на дорогу, всё осматривать, прислушиваться к звукам и только тогда переходить дорогу.

Зелёный цвет светофоров также бывает ловушкой

Водители довольно часто нарушают правила дорожного движения. Поэтому важно научить ребёнка не только ждать зелёный свет, чтобы перейти дорогу, но также нужно убедиться, что транспорт действительно остановился и никто не едет на огромной скорости.

Когда ребёнок доходит до середины дороги, он обычно следит только за автомобилями, которые движутся справа, и забывает о машинах, которые проезжают у него за спиной. Тут опасность кроется в том, что ребенок может опешить и случайно отскочить назад, попав под машину. Поэтому донесите до ребёнка, что если ему необходимо остановиться в центре проезжей части, то нельзя делать никаких движений, пока он не будет уверен в безопасности.

Дорожная наука довольно сложная, но нужная! Важно учить детей с самого раннего возраста правилам дорожного движения. И также нужно помнить, что личный пример является самой доходчивой формой обучения!

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