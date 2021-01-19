К Земле приближается огромный астероид: опасен ли он для планеты

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявили, что к нашей планете приближается огромный астероид. Его размер составляет 55 метров. Сообщается, что на данный момент он пролетает мимо Марса, пишет Express.

К Земле приближается огромный астероид. Фото: unsplash

Ученые говорят, что астероид пролетит в пятницу, 22 января, на расстоянии 384 000 километров от земного шара. Скорость астероида – 10,5 км в секунду. Также они добавили, что размер астероида примерно такой же, как большой синий кит.

Тем не менее, специалисты из NASA утверждают, что волноваться не стоит, ведь никакой угрозы для человечества этот астероид не представляет. Он будет от нашей планеты приблизительно на том же расстоянии, что и Луна.

Эксперты резюмируют, что такой интерес к кометам и астероидам обусловлен их статусом относительно неизменных остатков мусора, которые появились еще во время формирования Солнечной системы. Кометы и астероиды являются остатками этого процесса, мы наблюдаем их сегодня.

Как сообщало издание "Комментарии", к Земле приближается опасный астероид. В ближайшие два дня к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2020 WU5, который был открыт в конце ноября 2020 года. Траектория его орбиты обнародовано на официальном сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Также мы писали, как спасти Землю от астероида, который угрожает нашей планете. 66 млн лет тому назад случилось падение астероида, из-за которого вымерли динозавры. А в 2013 году упал Челябинский метеорит. Это говорит о том, что подобная угроза никуда не исчезла, и снова может настигнуть Землю в будущем. Ученые объяснили, возможно ли будет в таком случае спастись.









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