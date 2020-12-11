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Как спасти Землю от астероида, который угрожает нашей планете: ученые предложили варианты

Как защитить Землю от гипотетического астероида, если он будет угрожать Земле?

сегодня, 19:53
Автор:

Любовь Блажко

66 млн лет тому назад случилось падение астероида, из-за которого вымерли динозавры. А в 2013 году упал Челябинский метеорит. Это говорит о том, что подобная угроза никуда не исчезла, и снова может настигнуть Землю в будущем. Ученые объяснили, возможно ли будет в таком случае спастись. 

Как спасти Землю от астероида, который угрожает нашей планете: ученые предложили варианты

Как спасти Землю от астероида. Фото: unsplash

Специалисты думают над этим вопросом уже достаточно долгий период времени и оно понятно, ведь вопрос весьма серьезный. На данный момент дело дошло только до регистрации околоземных небесных тел, которые могут быть потенциально опасными.

И если экспертам таки удастся найти астероид, который устремлен прямиком в Землю, то вот, что они собираются предпринять. 

Согласно научным данным, для уничтожения 200-метрового небесного тела нужен ядерный заряд мощностью в 3 мегатонны. Плюс, его же еще надо как-то доправить к метеориту и предусмотреть различные угрозы, которые могут появится в процессе. Например, образование многочисленных осколков. Но это лишь первый вариант возможного сценария. 

А если же астероид окажется настолько огромным, что его не сможет уничтожить ядерный взрыв, то придется поменять его траекторию. А это можно сделать с помощью, опять таки, ядерного взрыва – можно будет сдвинуть астероид таким образом, чтобы он разминулся с нашей планетой. 

И вот еще третий вариант развития событий: отправить к метеориту крупный зонд, который столкнется с ним и изменит его орбиту. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые назвали 3 возможных сценария, которые мгновенно уничтожат нашу планету. Они предполагают не один вариант конца света. Но стоит отметить, что есть в этом списке те, которые подразумевают мгновенное уничтожение Земли. Ее может поглотить черная дыра, она может исчезнуть из-за взаимодействия вещества и антивещества, а может произойти столкновение с какой-нибудь планетой. 


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/129231-kak-spasti-zemlyu-ot-asteroida-kotoryj-budet-ugrozhat-planete
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