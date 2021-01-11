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К Земле приближается опасный астероид

Небесное тело пролетит на расстоянии в приблизительно восемь миллионов километров

сегодня, 14:43
Автор:

Елизавета Черных

В ближайшие два дня к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2020 WU5, который был открыт в конце ноября 2020 года. Траектория его орбиты обнародовано на официальном сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

К Земле приближается опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, астероид относится к группе "аполлонов", то есть околоземных объектов. Это означает, что его орбиты смогут пересекать земную с внешней стороны. Как утверждают астрономы, диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра.

Исходя из расчетов NASA, астероид приблизится к нашей планете на расстояние в приблизительно восемь миллионов километров, а максимально близко небесное тело пролетит к Земле в ночь на 14 января. 

"Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм. Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 миллиона километров — он отнесен к потенциально опасным", — сказано в сообщении организации. 

Напомним, что ранее Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) продемонстрировало коллекцию образцов с астероида Рюгу в четверг после возвращения зонда Hayabusa2.

Как сообщало интернет-издание "Комментарии" ранее, астронавт NASA Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос. На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт,  служащий пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.





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Источник: https://www.mk.ru/science/2021/01/11/k-zemle-priblizhaetsya-potencialno-opasnyy-asteroid.html
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