Из учебника по химии изымут материал про лечении рака содой, - МОН

Недавно вокруг учебника по химии для девятых классов разгорелся настоящий скандал. Многие эксперты возмутились изложенному материалу с "советами" о лечении онкологических заболеваний содой.

ФОТО: Из открытых источников

В связи с этим в Министерстве образования и науки Украины заявили о готовности изъять данный материал из учебника для девятиклассников, потому как он был почерпнут из сайта для пенсионеров.

"Институт модернизации содержания образования должен изъять неуместны высказывания о применении соды в учебнике "Химия" для 9 класса", — сказали в Минобразования.

В учреждении также добавили, что гриф "Рекомендовано Министерством образования" учебник получил во время того, когда министром была Лилия Гриневич. Тогда было напечатано более 40 тысяч экземпляров учебника.

Напомним, что ранее в Минобразовании заявляли о том, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкологическим заболеванием с помощью соды. Более того, в МОН уверяли, что данная информация расширяет критическое мышление учеников.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в МВД рассказали о новом виде мошенничества в интернете.





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