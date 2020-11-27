Из учебника по химии изымут материал про лечении рака содой, - МОН

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Елизавета Черных
Недавно вокруг учебника по химии для девятых классов разгорелся настоящий скандал. Многие эксперты возмутились изложенному материалу с "советами" о лечении онкологических заболеваний содой.
ФОТО: Из открытых источников
В связи с этим в Министерстве образования и науки Украины заявили о готовности изъять данный материал из учебника для девятиклассников, потому как он был почерпнут из сайта для пенсионеров.
В учреждении также добавили, что гриф "Рекомендовано Министерством образования" учебник получил во время того, когда министром была Лилия Гриневич. Тогда было напечатано более 40 тысяч экземпляров учебника.
Напомним, что ранее в Минобразовании заявляли о том, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкологическим заболеванием с помощью соды. Более того, в МОН уверяли, что данная информация расширяет критическое мышление учеников.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в МВД рассказали о новом виде мошенничества в интернете.
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