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В МВД рассказали о новом виде мошенничества в интернете

Злоумышленники орудуют в мессенджере Telergam

сегодня, 18:41
Автор:

Елизавета Черных

В министерстве внутренних дел предупредили о новом виде мошенничества. По данным МВД, злоумышленники используют для своих мошеннических схем мессенджер Telergam.

В МВД рассказали о новом виде мошенничества в интернете

ФОТО: Из открытых источников

В этом мессенджере ваши друзья, либо просто люди из вашего списка контактов, получают сообщение, якобы от вас, с просьбой одолжить денежные средства, которые "вы" вернете уже тем же днем. При этом мошенники используют ваше фото и имя, однако, скрывают номер телефона. Вот и все! Ваши друзья попадают в ловушку хитрых злоумышленников. 

Чтобы не попасть на крючок мошенников, в Министерстве внутренних дел посоветовали перезвонить человеку, который отправил вам сообщение и убедиться, что именно он просит вашей помощи. 

Если вы все же стали жертвой интернет-мошенников, вам следует сразу обратиться на 102, сообщив о произошедшем, или незамедлительно отправиться в ближайшее отделение полиции.

В МВД также предоставили реальный пример мошеннической схемы в Telergam. 

В МВД рассказали о новом виде мошенничества в интернете - фото 2

Правоохранители призвали помнить, что ваш мессенджер должен быть защищен системой двойной аутентификации. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Нацполиция закупит электросамокаты и гироскутеры. 



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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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