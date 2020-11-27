Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты

Центром обслуживания подразделений Национальной полиции Украины был объявлен тендер на закупку современных электрических средств передвижения, в частности электросамокатов, гироскутеров и гиробордов. По данным портала государственных закупок ProZorro, цена приобретенного товара должна составить около 100 тысяч гривен.

ФОТО: Из открытых источников

В описании публичной закупки отмечается, что данные средства передвижения будут закуплены для нужд обороны. Национальная полиция собирается приобрести:

- два гироскутера Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент;

- два гироборда IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент;

- два электросамоката XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент;

- два моноколеса типа INMOTION SCV V5+

На сайте портала также указана конечная дата приобретения средств передвижения — закупки планируют осуществить до 22 декабря.

Как сообщали "Комментарии" ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о том, что в Украине снова могут запретить пассажирские и железнодорожные перевозки в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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