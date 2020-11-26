В Украине снова могут запретить пассажирские и железнодорожные перевозки, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условия, при которых в стране могут снова запретить пассажирские и железнодорожные перевозки.

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По мнению Авакова, решение об отмене междугородних соединений может быть принято в связи со значительным распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Он также заявил, что пока что правительство не рассматривает запрет пассажирских перевозок, однако в перспективе, если это может привести к еще больше распространению COVID-19, сообщения придется прекратить.

"Если мы видим, что сообщения между городами будут нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть эти сообщения", — прокомментировал министр внутренних дел.

Аваков также высказал свою позицию по поводу введения радикального локдауна на три-четыре недели на всей территории страны. По его словам, такая мера является необходимой и предпринять ее нужно как можно быстрее.

Ранее "Комментарии" рассказывали, поможет ли введение локдауна на новогодние праздники.

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