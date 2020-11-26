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В Украине снова могут запретить пассажирские и железнодорожные перевозки, - Аваков

По словам министра внутренних дел, междугородние сообщения могут быть запрещены в связи со значительным распространением коронавируса

сегодня, 14:56
Автор:

Елизавета Черных

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условия, при которых в стране могут снова запретить пассажирские и железнодорожные перевозки. 

В Украине снова могут запретить пассажирские и железнодорожные перевозки, - Аваков

ФОТО: Из открытых источников

По мнению Авакова, решение об отмене междугородних соединений может быть принято в связи со значительным распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Он также заявил, что пока что правительство не рассматривает запрет пассажирских перевозок, однако в перспективе, если это может привести к еще больше распространению COVID-19, сообщения придется прекратить.

"Если мы видим, что сообщения между городами будут нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть эти сообщения", — прокомментировал министр внутренних дел. 

Аваков также высказал свою позицию по поводу введения радикального локдауна на три-четыре недели на всей территории страны. По его словам, такая мера является необходимой и предпринять ее нужно как можно быстрее. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, поможет ли введение локдауна на новогодние праздники. 


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-znovu-mozhut-zaboroniti-pasazhirski-i-zaliznichni-perevezennya-avakov-nazvav-umovi-1675447.html
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