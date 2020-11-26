Новый год при карантине: поможет ли локдаун на праздники

Украинское правительство не исключает введение тотального карантина на зимние праздники. Эксперты оценили вероятность принятия этого решения, его возможные последствия и эффективность.

"Локдаун приведет к дальнейшему экономическому падению"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает: "Вполне очевидно, что сегодня власть действительно ведет подготовительную работу к полному локдауну страны на новогодние праздники. Об этом свидетельствует массированная информационная кампания касательно новых инициатив поддержки микро- и малого предпринимательства, а также определенная манипулятивная составляющая в части подачи статистики о количестве выявленных заболевших на ковид при значительном уменьшении общего числа проведенных ПЦР тестов. Последним власть пытается продемонстрировать эффективность карантина выходного дня, а значит – и будущего возможного всеобщего карантина".

С одной стороны, идея довольно неплоха, считает эксперт. Ведь украинские граждане привыкли к зимнему отдыху, а значит будет возможность сбить возможную волну негатива. С другой – большинство использовало рождественские каникулы для туристических поездок либо визитов к дальним родственникам.

"Даже при условии закрытия сферы обслуживания и остановки междугороднего и межобластного сообщения усиленной внутригосударственной миграции не избежать, – уверен Игорь Чаленко. – А это, в свою очередь, будет усиливать тенденции распространения коронавируса. Тем не менее, более подходящего "окна" для власти просто не будет. Ведь чем больше затягивать этот вопрос, тем всё больше будут теряться остатки контроля над ситуацией в медицинской сфере".

Руководитель ЦАС уверен, что локдаун приведет к дальнейшему экономическому падению.

"В дальнейшем нас ожидает социально-экономическая и особенно политическая турбулентность в первом квартале следующего года, – подчеркивает Игорь Чаленко. – Но сегодня на Банковой и Грушевского придется выбирать меньшее зло, коим является полный локдаун".

"Проблема с эпидемией не закончится новогодними праздниками"

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников считает, что введением карантина власть пытается показать, что она делает всё для недопущения ситуации, когда медицинская система не справится с потоком заболевших.

"Далее при самых негативных сценариях можно будет сказать: мы же делали всё для сдерживания роста заболеваний, просто нас не слушали и плохо соблюдали. Но ведь абсолютно понятно, что существует и другой путь — это стимулирование развития медицины, отечественных разработок, открытие и реконструкция больниц с целью увеличения современных койко-мест с комплектацией соответствующим оборудованием, направление средств, чтоб работа врача становилась снова престижной для молодёжи. Ведь проблема с эпидемией не закончится новогодними праздниками", – подчеркивает Денис Красников.

Он также отмечает, что пожилые люди умирают не столько от самого COVID, сколько от осложнений хронических болезней, вызванных вирусом.

"При правильной политике необходимым было бы как раз повышение качества медицинского обслуживания, направленное на сохранение жизни граждан, – уверен Денис Красников. – Пока же всё направлено на то, чтоб пациент остался дома, а также на максимальное статистическое занижение количества заболевших. Ведь подавляющему большинству украинцев просто банально не хватает денег на один тест, не говоря уже о постоянном тестировании во время эпидемии".

Как сообщал портал "Комментарии", в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власть может ввести тотальный локдаун. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.





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