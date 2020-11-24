У Зеленского подтвердили введение локдауна в Украине

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Владимир Лавский
В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власть может ввести тотальный локдаун. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
Советник Зеленского заметил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны.
Как ранее сообщали "Комментарии", врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека.
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