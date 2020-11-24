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У Зеленского подтвердили введение локдауна в Украине

По словам советника президента Олега Устенко, в Офисе президента понимают необходимость данного шага

сегодня, 17:51
Автор:

Владимир Лавский

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине власть может ввести тотальный локдаун. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

У Зеленского подтвердили введение локдауна в Украине

"Четкой прогнозируемости с точки зрения того, будет введено локдаун и насколько вероятно, что он может быть введен, конечно, нет. Но те математические модели, используемые в Офисе президента,  базируются на том, что локдаун должно быть введено, если резко увеличивается количество больных Covid-19. Также идет постоянная связи с Министерством здравоохранения. Но точно исключать введение локдауну я бы не стал. Это возможно, и, скорее всего, в ближайший месяц", — заявил он.

Советник Зеленского заметил, что такой шаг будет серьезным ударом по экономике страны.

"Но когда принимаются подобного рода решения, то очевидно, что вопросы, связанные с экономикой, сразу уходят на второй план, а на первом плане — вопросы здоровья нации, населения", — заявил Устенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/6067-uzhestochenie-karantina-u-zelenskogo-skazali-kak-budut-vozmeshchat-biznesu-ubytki
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