Врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека

COVID-19 — это вирус, который содержит РНК, что дает ему способность мутировать. Именно это осложняет ситуацию с изобретением вакцины, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, пишет "РБК Украина".

По его словам, действие вакцины может длиться больше года. Однако настораживает тот факт, что сам COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", — допустил эпидемиолог.

Заведующий кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова считает, что из-за мутации COVID-19 состав вакцины нужно будет менять каждый год.

"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей — мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение болезни протекает гораздо легче", — пояснила профессор.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно во внедрении медицинской реформы.

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