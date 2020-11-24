Врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека

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Владимир Лавский
COVID-19 — это вирус, который содержит РНК, что дает ему способность мутировать. Именно это осложняет ситуацию с изобретением вакцины, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, пишет "РБК Украина".
По его словам, действие вакцины может длиться больше года. Однако настораживает тот факт, что сам COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Заведующий кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова считает, что из-за мутации COVID-19 состав вакцины нужно будет менять каждый год.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно во внедрении медицинской реформы.
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