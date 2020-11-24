kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18550.21

ETH/USD

614.09

LTC/USD

91.38

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека

По мнению врачей, вакцинироваться придется чаще, потому что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

сегодня, 11:11
Автор:

Владимир Лавский

COVID-19 — это вирус, который содержит РНК, что дает ему способность мутировать. Именно это осложняет ситуацию с изобретением вакцины, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, пишет "РБК Украина".

Врачи рассказали, сколько действует вакцина от COVID-19 в организме человека

По его словам, действие вакцины может длиться больше года. Однако настораживает тот факт, что сам COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

"Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять", — допустил эпидемиолог.

Заведующий кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова считает, что из-за мутации COVID-19 состав вакцины нужно будет менять каждый год.

"Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей — мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение болезни протекает гораздо легче", — пояснила профессор.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно во внедрении медицинской реформы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/ukr/society/menee-goda-kakim-budet-dlitelnost-effekta-1606202429.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ