kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18576.96

ETH/USD

593.10

LTC/USD

87.72

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Провал медицинской реформы: ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно
commentss НОВОСТИ Все новости

Провал медицинской реформы: ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно

В ВОЗ считают, что система здравоохранения Украины смогла неплохо адаптироваться в соответствии с тем, как менялась пандемическая ситуация

сегодня, 13:12
Автор:

Владимир Лавский

Советник по вопросам системы здравоохранения Всемирной организации здравоохранения в Украине Элина Дале считает, что вторая фаза реформы здравоохранения в Украине провалилась из-за пандемии. Об это сообщает деловое издание "Зеркало недели".

Провал медицинской реформы: ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно

"Многим европейским странам, уже имеющим зрелые системы, нужно было трансформироваться и подстраиваться. Важно, что мы видим в Украине, что и министр здравоохранения, и система смогли адаптироваться в соответствии с тем, как менялась пандемическая ситуация. Были введены переходные пакеты, также пакеты для лечения COVID-19, то есть все время происходила адаптация к ситуации", — отметила советник.

Далее она заявила, что достаточное финансирование системы здравоохранения со стороны государства крайне необходимо. Оно должно увеличиваться. Без этого, как видно из уроков мировой практики, реформа здравоохранения в Украине невозможна.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от пандемии COVID-19 в ближайшее время. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/UKRAINE/vtoraja-faza-reformy-zdravookhranenija-v-ukraine-provalilas-iz-za-pandemii-voz.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ