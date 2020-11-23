Провал медицинской реформы: ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно

Советник по вопросам системы здравоохранения Всемирной организации здравоохранения в Украине Элина Дале считает, что вторая фаза реформы здравоохранения в Украине провалилась из-за пандемии. Об это сообщает деловое издание "Зеркало недели".

"Многим европейским странам, уже имеющим зрелые системы, нужно было трансформироваться и подстраиваться. Важно, что мы видим в Украине, что и министр здравоохранения, и система смогли адаптироваться в соответствии с тем, как менялась пандемическая ситуация. Были введены переходные пакеты, также пакеты для лечения COVID-19, то есть все время происходила адаптация к ситуации", — отметила советник.

Далее она заявила, что достаточное финансирование системы здравоохранения со стороны государства крайне необходимо. Оно должно увеличиваться. Без этого, как видно из уроков мировой практики, реформа здравоохранения в Украине невозможна.

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от пандемии COVID-19 в ближайшее время.

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