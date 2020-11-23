Провал медицинской реформы: ВОЗ объяснила, что Украина сделала неправильно

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Владимир Лавский
Советник по вопросам системы здравоохранения Всемирной организации здравоохранения в Украине Элина Дале считает, что вторая фаза реформы здравоохранения в Украине провалилась из-за пандемии. Об это сообщает деловое издание "Зеркало недели".
Далее она заявила, что достаточное финансирование системы здравоохранения со стороны государства крайне необходимо. Оно должно увеличиваться. Без этого, как видно из уроков мировой практики, реформа здравоохранения в Украине невозможна.
Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ дала прогноз, чего ждать от пандемии COVID-19 в ближайшее время.
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