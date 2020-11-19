ВОЗ дала прогноз, чего ждать от коронавируса в ближайшее время

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Владимир Лавский
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с COVID-19, которая, возможно, окажется тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии. Об этом объявил в четверг на онлайн-брифинге для журналистов директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.
Он сказал, что в настоящее время четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.
При этом, по словам регионального директора ВОЗ, наступление зимы напрямую не связано с ростом заражений вирусом.
Как ранее сообщали "Комментарии", врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19.
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