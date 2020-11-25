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МОН оправдалось за странные советы в учебнике по химии

В Министерстве образования и науки заявили, что не видят ничего не резонансного в совете бороться с онкозаболеваниями с помощью соды

сегодня, 13:58
Автор:

Елизавета Черных

В одном из учебников по химии для девятиклассников авторы предложили лечить онкологические заболевания содой. В учебнике также есть информация о пользе спирта, особенно при простудных заболеваниях. Учебник рассказывает о пользе компрессов из спирта, а также изготовлении лечебных настоек на основе этанола. 

МОН оправдалось за странные советы в учебнике по химии

ФОТО: Из открытых источников

В Министерстве образования и науки заявили, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкологическим заболеванием с помощью соды. Более того, в МОН уверены, что данная информация расширяет критическое мышление учеников. 

Возмущение среди общественности также вызвало то, что информация, на которую опирался материал учебника по химии, была взята с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров", на что в Минобразования ответили, что авторы забыли добавить еще один американский источник. 

В Министерстве также предоставили несколько аргументов в защиту совета лечить рак содой, в которых ссылались на Нобелевского лауреата Отто Варбурга: 

"Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Отто Варбург доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода из-за того же закисления организма". Поэтому обычная сода якобы может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс".

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую.


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Источник: https://shkola.obozrevatel.com/news/skandal-s-sovetom-lechit-rak-sodoj-poluchil-prodolzhenie-mon-opravdalos-za-uchebnik.htm
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