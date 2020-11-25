МОН оправдалось за странные советы в учебнике по химии

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Елизавета Черных
В одном из учебников по химии для девятиклассников авторы предложили лечить онкологические заболевания содой. В учебнике также есть информация о пользе спирта, особенно при простудных заболеваниях. Учебник рассказывает о пользе компрессов из спирта, а также изготовлении лечебных настоек на основе этанола.
ФОТО: Из открытых источников
В Министерстве образования и науки заявили, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкологическим заболеванием с помощью соды. Более того, в МОН уверены, что данная информация расширяет критическое мышление учеников.
Возмущение среди общественности также вызвало то, что информация, на которую опирался материал учебника по химии, была взята с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров", на что в Минобразования ответили, что авторы забыли добавить еще один американский источник.
В Министерстве также предоставили несколько аргументов в защиту совета лечить рак содой, в которых ссылались на Нобелевского лауреата Отто Варбурга:
Как сообщали "Комментарии" ранее, в Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую.
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