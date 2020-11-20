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Главная Новости Общество события В Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую
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В Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую

Ребенок лежал на земле, кричал и плакал от боли, пока взрослые не заметили, что его нет

сегодня, 14:49
Автор:

Елизавета Черных

В одной из школ Одесской области шестиклассник сломал ногу, однако, никто из учителей этого не заметил и не помог мальчику. 

В Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую

ФОТО: Из открытых источников

После уроков ученики остались на уборку класса, а затем решили поиграть в футбол на школьном стадионе. Во время игры случился инцидент — десятиклассник случайно упал на шестиклассника, в результате чего ребенок получил перелом ноги в двух местах. 

По словам матери мальчика, он пролежал на земле продолжительное время, пока его отсутствие не заметила библиотекарь, сопровождающая детей в школьном автобусе по домам. Сотрудники вернулись и нашли мальчика на стадионе, а вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, накричали на шестиклассника и повели в неизвестном направлении. 

После того как о произошедшем узнала мать ребенка, она тут же отправилась в школу и самостоятельно вызвала скорую для сына. По ее словам, в учебное заведение сразу вернулась завуч и и.о. директора и заявили, что ребенок сам виноват, а полиции они не боятся. К слову, медсестра в школе в тот момент отсутствовала. 

Мать ребенка называет действия администрации школы преступными. Она уже обратилась с заявлением в полицию и ждет, пока виновников накажут по справедливости. 

Ранее, "Комментарии" сообщали, чему учебник по химии учит девятиклассников. 


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/moya-ditina-lezhala-krichala-ta-plakala-vid-bolyu-v-odeskiy-oblasti-shkolyarevi-zi-zlamanoyu-nogoyu-vchiteli-ne-viklikali-shvidku-1671346.html?fbclid=IwAR3-6hWff3NBgIZXkXuZZaucEnqx4Om-MWVs40zFV8QC4tOscJ_M6t6c2JE
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