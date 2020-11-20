В Одесской области школьнику со сломанной ногой учителя не вызвали скорую

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Елизавета Черных
В одной из школ Одесской области шестиклассник сломал ногу, однако, никто из учителей этого не заметил и не помог мальчику.
ФОТО: Из открытых источников
После уроков ученики остались на уборку класса, а затем решили поиграть в футбол на школьном стадионе. Во время игры случился инцидент — десятиклассник случайно упал на шестиклассника, в результате чего ребенок получил перелом ноги в двух местах.
По словам матери мальчика, он пролежал на земле продолжительное время, пока его отсутствие не заметила библиотекарь, сопровождающая детей в школьном автобусе по домам. Сотрудники вернулись и нашли мальчика на стадионе, а вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, накричали на шестиклассника и повели в неизвестном направлении.
После того как о произошедшем узнала мать ребенка, она тут же отправилась в школу и самостоятельно вызвала скорую для сына. По ее словам, в учебное заведение сразу вернулась завуч и и.о. директора и заявили, что ребенок сам виноват, а полиции они не боятся. К слову, медсестра в школе в тот момент отсутствовала.
Мать ребенка называет действия администрации школы преступными. Она уже обратилась с заявлением в полицию и ждет, пока виновников накажут по справедливости.
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