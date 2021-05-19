Европа профинансирует профтехобразование в Украине: сколько выделят и кому

Украинские учебные заведения, отвечающие за профтехобразование, готовятся к освоению дополнительного финансирования. По сообщению еженедельного дайджеста EU-Ukraine Weekly News Digest, дополнительные 3 млн евро поступят от финского и польского правительства.



Профтехобразование в Украине получит 3 млн евро от Евросоюза. Фото из открытых источников

Сейчас в нашей стране стартует программа "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины". Именно в рамках этой инициативы в развитие отечественного профтехобразования "вольют" европейские финансы.

Сообщается, что бюджет программы (3 млн евро) будет распределен между семь профильным регионами Украины. Более 20 учебных заведений из Львовской, Запорожской, Полтавской, Ровненской, Черновицкой, Винницкой и Николаевской областей смогут быть модернизированы благодаря таким финансовым поступлениям.

Стоит отметить, что деньги будут освоены не только на улучшение материально-технической базы, но и на улучшение учебных программ. Помимо прочего благодаря европейскому финансированию преподаватели профтехобразования в Украине смогут повысить квалификацию, а администрация заведений — модернизировать стандарты обучения.

Польша и Финляндия являются одними из участников европейской программы EU4Skills. Помимо того, что эту инициативу поддерживает Евросоюз в целом, одними из её активных участников также являются немецкое и эстонское правительство.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали подробности свежего образовательного скандала, случившегося в Украине. На страницах одного из использующегося школьниками учебника по украинскому языку был обнаружен веб-адрес, ведущий на сайт с порновидео. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, о реакции составителя учебника Александра Авраменко на этот досадный инцидент.

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