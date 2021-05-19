logo
Русский Українська

BTC/USD

39485.60

ETH/USD

2837.74

LTC/USD

217.91

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Европа профинансирует профтехобразование в Украине: сколько выделят и кому
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа профинансирует профтехобразование в Украине: сколько выделят и кому

«Благодетелями» выступят Польша и Финляндия, выделив украинским профтехучилищам 3 млн евро

сегодня, 19:18
Автор:

Вечканова Елена

Украинские учебные заведения, отвечающие за профтехобразование, готовятся к освоению дополнительного финансирования. По сообщению еженедельного дайджеста EU-Ukraine Weekly News Digest, дополнительные 3 млн евро поступят от финского и польского правительства.

Европа профинансирует профтехобразование в Украине: сколько выделят и кому

Профтехобразование в Украине получит 3 млн евро от Евросоюза. Фото из открытых источников

Сейчас в нашей стране стартует программа "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины". Именно в рамках этой инициативы в развитие отечественного профтехобразования "вольют" европейские финансы.

Сообщается, что бюджет программы (3 млн евро) будет распределен между семь профильным регионами Украины. Более 20 учебных заведений из Львовской, Запорожской, Полтавской, Ровненской, Черновицкой, Винницкой и Николаевской областей смогут быть модернизированы благодаря таким финансовым поступлениям.

Стоит отметить, что деньги будут освоены не только на улучшение материально-технической базы, но и на улучшение учебных программ. Помимо прочего благодаря европейскому финансированию преподаватели профтехобразования в Украине смогут повысить квалификацию, а администрация заведений — модернизировать стандарты обучения.

Польша и Финляндия являются одними из участников европейской программы EU4Skills. Помимо того, что эту инициативу поддерживает Евросоюз в целом, одними из её активных участников также являются немецкое и эстонское правительство.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали подробности свежего образовательного скандала, случившегося в Украине. На страницах одного из использующегося школьниками учебника по украинскому языку был обнаружен веб-адрес, ведущий на сайт с порновидео. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, о реакции составителя учебника Александра Авраменко на этот досадный инцидент.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: EU-Ukraine Weekly News Digest
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ