Эксперты рассказали, может ли учебный процесс в Украине превратиться в опасное “реалити-шоу”

В МОЗ изменили правила для украинских учеников в преддверии нового учебного года. О том, как можно минимизировать риски, не превращая учебный процесс в опасное реалити-шоу, в эксклюзиве “Комментариям” рассказали эксперты.





Перспективы дистанционной учебы

Кандидат философских наук, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова, которая занималась разработкой методических материалов для образовательных учреждений и проектов, а также была координатором образовательного направления в онлайн проекте "Академия навыков", уверена: "Подготовка к учебному году должна быть максимально продуманной. Так как речь идет о детских жизнях и здоровье. То есть – тема максимально деликатная и социально чувствительная".

Если первый карантин и дистанционное обучение украинцы восприняли с пониманием и ответственно, то последующие перспективы дистанционной учебы воспринимают настороженно, отмечает эксперт.

"Ситуация неординарная – и не ясно, какие искривления на практике будут в школах и вузах, – подчеркивает Александра Решмедилова. – На плечи родителей ложатся новые расходы. Чтобы подготовить ребенка к первому сентября, купить учебники и канцелярию будет недостаточно. Нужно будет купить компьютер или телефон, чтобы ребенок был обеспечен средством связи с учителем. Для многих семей - это вызов. Школьники младших классов при учебе дистанционно нуждаются еще и в наблюдении со стороны старших (мам, бабушек, нянь). Педагогов пенсионного возраста тоже непросто диджитализировать и адаптировать к новой реальности. А новых педагогов – дефицит".

Также аналитик акцентирует, что особо не наблюдается доверия у граждан к главному санитарному врачу Ляшко, который признал, что запрет гулять в парках был лишним. А глава МОЗ Степанов и и.о. министра образования и науку Шкарлет сами ответственность за новый карантин вряд ли возьмут.

"Телеуроки тоже явно стоит усилить и не делать в спешке. Если наша новая реальность неразрывно связана с апдейтом образования, то оно должно стать качественно лучше, методики преподавания - адаптированы и обновлены. Чтобы не было деградации и примитивизации учебного процесса", – уверена эксперт.

Александра Решмедилова считает важным видеть, какая помощь нужна директорам школ от местной власти. А не бросать руководство учебных заведений на амбразуру новых вызовов.

"И, наконец, учебное заведение - это не только уроки, пары и задания. Это социализация наших детей, создание коллективов, своеобразная школа жизни. Дистанционно эти процессы невозможны", – резюмирует аналитик.





Лайт-версия

Сотрудник КНУ им. Шевченко, социолог Ирина Щиголь считает принятое 22 августа МОЗ постановление №50 об утверждении противоэпидемиологических мероприятий на время карантина – ослабленной (лайт) версией постановления №42 от 30 июля.

"Создается впечатление, что чиновники МОЗ всё же частично услышали родителей и работников образования, – отмечает Ирина Щиголь. – Так, проводить занятия можно без индивидуальных защитных средств, к которым относятся маски (в том числе и самодельные) и щитки (индивидуальные средства защиты - ИСЗ). Кроме оранжевой зоны, где щиток обязательный (в красной зоне очные занятия не проводятся). Также позволили ученикам 1-4 классов находиться на территории школы без ИСЗ".

В то же время, подчеркивает социолог, ни слова о пребывании детей во время перерыва на свежем воздухе. Что было бы полезным для них (сброс энергии и насыщения мозга кислородом). Кроме того, это дало бы возможность полноценно проветривать учебные аудитории (сейчас рекомендуется п. 19 "обеспечить безопасность детей путем установления замков и физических ограничителей на окна").

"Как по мне - эти ограничители и замки - еще большая опасность в случае пожара или другой опасной для жизни ситуации, – говорит Ирина Щиголь. – Кроме того, школа будет напоминать не учебное заведение, а заведение ограничения свободы - решетки на окнах на всех этажах, если пойдут наиболее экономным и проторенной дорогой. Ведь ограничители на окна старого образца легко закрываются/отрываются детьми. А в пластиковых окнах заменить все ручки на ручки с замками или поставить на подоконник ограничители – это дополнительные средства. Их вряд ли выделят из гос/горбюджетов, скорее – возложат на плечи родителей".

Также у эксперта возникает ряд вопросов касательно вычисления количества масок, которые нужно выдавать работнику (п.4). Учитывается фактически отработанное время (1, 4 и 5-й уроки, например) или время пребывания на рабочем месте (классе, учительской во время "окон") - с 1-го по 5-й уроки? А если лектор вуза читает в один день лекции на разных факультетах и в разных зданиях, то каждый факультет должен обеспечивать лектора маской или он будет возить с собой справку, что "маска выдана в 9.01 и должна быть заменена в 12.00"?

"Постоянно забывают о техническом и учебно-вспомогательном персонале, который сидит на работе полный рабочий день (до 12:00 иногда), – отмечает Ирина Щиголь. – Их тоже всех обеспечат ИСЗ? Или они должны сами себя обеспечивать? Еще вопрос по хранению собственных ИСЗ, в которых сотрудники пришли на работу, были допущены к ней – и им выданы маски от учебного заведения".

Социолог надеется, что в течение первых двух недель сентября МОЗ и МОН соберут информацию (реальную, а не желаемую) на местах и сделают более совершенную инструкцию.

"А лучше – инструкции, – считает Ирина Щигол. – Отдельные для каждого уровня - детских садов (хотя они, вроде, более или менее нормально сейчас работают, поскольку на адаптацию у них было все лето), школ, внешкольных учебных заведений и высших учебных заведений. Ведь везде есть своя специфика, без учета которой смешаются в кучу кони и люди".





Новая вспышка коронавируса

К сожалению, МОЗ на сегодня не может дать достаточно точную картину правильной организации учебного процесса в условиях пандемии. И мы не знаем наиболее рациональных вариантов предотвращения массового заражения школьников. Такую точку зрения высказал юридический эксперт Борис Бабин.

"Какие бы мы не создавали формальные противоэпидемологические условия, сам факт начала учебного процесса и наличия достаточно большого количества детей в помещении неизбежно приведет к новой вспышке заболевания, – считает Борис Бабин. – Международные организации и государственные органы пытаются показать, что они что-то делают. Ведь понимают, что необходимо начинать новый учебный год в формате оффлайн. Потому что очередной виток недостаточно эффективного дистанционного обучения приведет к провалу в образовательном процессе. То есть, не проводить некие подготовительные мероприятия, не издавать очередные постановления они просто не могут. Но при этом все понимают, что мероприятия эти носят скорее идеологический характер, нежели способны реально повлиять на ситуацию".

Так что, подчеркивает эксперт, с началом нового учебного года нас ждет рост заболеваний среди детей.

"Но он, этот год, в любом случае начнется. Потому что нельзя остановить жизнь общества, – отмечает Борис Бабин. – Просто какие-то школы со временем опять отправят на карантин. А где-то обучение продолжится. Будут чередовать оффлайн и онлайн форматы. И все мы будем надеяться на скорую победу над коронавирусом".

Напомним, Министерство здравоохранения продолжает выпускать рекомендации касательно работы школ в условиях карантина.



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