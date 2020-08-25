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Главная Новости Общество наука и обучение В школу - без масок, но карантин для всех: в МОЗ изменили правила для украинских учеников
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В школу - без масок, но карантин для всех: в МОЗ изменили правила для украинских учеников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если один человек в классе заболеет коронавирусом, то на карантин отправятся все учителя и одноклассники

сегодня, 10:36
Автор:

Елена Волкова

В МОЗ изменили рекомендации для школ, которые распахнут свои двери 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в ведомстве уже обсудили грядущие изменения с международными партнерами, а также педагогами. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

В школу - без масок, но карантин для всех: в МОЗ изменили правила для украинских учеников

В МОЗ говорят, что детям с 1-го по 4-й классы разрешат ходить по школе без масок. Однако если один человек в классе заболеет коронавирусом, то на карантин отправятся все учителя и одноклассники. В оранжевой зоне, говорят в министерстве, учителя должны будут надевать защитные щитки на уроках. Однако в желтой и зеленой такого требования нет: педагоги должны просто соблюдать социальную дистанцию. 

Напомним, Министерство здравоохранения продолжает выпускать рекомендации касательно работы школ в условиях карантина. В "красной" зоне учреждения образования работать не будут, в "оранжевой" учителям рекомендуют использовать защитный щиток (якобы он дает возможность передавать эмоции и не нарушать образовательный процесс). Заходить в школу можно будет только в маске. Насколько продуктивной будет такая учеба, не подорвет ли это авторитет учителя, а также есть ли более эффективные способы преподавания в нынешних условиях - на эти и многие другие вопросы “Комментариям” ответили эксперты.


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