«Ее будет очень не хватать»: мир потерял уникальную птицу

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Светлана Шкурупий
Несколько
дней назад в Новой Зеландии скончалась редкая белоснежная птичка по кличке
Манукура, которая была первой в истории киви-альбиносом, вылупившимся в неволе.
белая киви (фото из открытых источников)
Об
этом печальном известии сообщили представители национального центра дикой
природы "Пукаха" на своей странице в Instagram. Они написали, что в начале этого
месяца у птички начались проблемы со здоровьем, в частности с репродуктивной
системой. Ее доставили к ветеринару, обнаружившему неоплодотворенное яйцо,
которое киви не смогла отложить. Она перенесла несколько операций, последняя из
которых была самой серьезной — но после нее птичка так и не восстановилась.
Киви-альбинос
по кличке Манукура появилась на свет в 2011 года и была настоящей звездой
национального центра дикой природы.
Игрушечные
копии этой белоснежной птички продаются в магазинах по всему миру, а еще она
стала источником вдохновения для писательницы Джой Каулы, которая посвятила ей
книгу "Манукура, белая киви". А местное племя Рангитане считало белую киви "огромным
благословением".
Известно,
что в природе встретить эту птичку крайне тяжело, по данным Департамента охраны
природы Новой Зеландии, их осталось около 68 тысяч.
Напомним,
сотрудники Чернобыльского
заповедника обнаружили редкий вид бабочек — голубую ленточницу, размах крыльев
которой достигает 110 миллиметров.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что пение птиц утром заменяет им зарядку. К
такому выводу пришли американские ученые из Университета Дьюка в США.
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