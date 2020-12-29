«Ее будет очень не хватать»: мир потерял уникальную птицу

Несколько дней назад в Новой Зеландии скончалась редкая белоснежная птичка по кличке Манукура, которая была первой в истории киви-альбиносом, вылупившимся в неволе.

белая киви (фото из открытых источников)

Об этом печальном известии сообщили представители национального центра дикой природы "Пукаха" на своей странице в Instagram. Они написали, что в начале этого месяца у птички начались проблемы со здоровьем, в частности с репродуктивной системой. Ее доставили к ветеринару, обнаружившему неоплодотворенное яйцо, которое киви не смогла отложить. Она перенесла несколько операций, последняя из которых была самой серьезной — но после нее птичка так и не восстановилась.

Киви-альбинос по кличке Манукура появилась на свет в 2011 года и была настоящей звездой национального центра дикой природы.

"За последние 10 лет она приводила в восторг множество людей и по-своему тихо осветила тяжелое положение киви в дикой природе. Ее будет очень не хватать", — говорится в сообщении.

Игрушечные копии этой белоснежной птички продаются в магазинах по всему миру, а еще она стала источником вдохновения для писательницы Джой Каулы, которая посвятила ей книгу "Манукура, белая киви". А местное племя Рангитане считало белую киви "огромным благословением".

Известно, что в природе встретить эту птичку крайне тяжело, по данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, их осталось около 68 тысяч.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили редкий вид бабочек — голубую ленточницу, размах крыльев которой достигает 110 миллиметров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пение птиц утром заменяет им зарядку. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Дьюка в США.

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